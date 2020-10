Dicas de O Sul Guia gratuito de viagem incentiva a retomada do turismo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

São sugeridos destinos como Cambará do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Nova Petrópolis, Pelotas, Porto Alegre, Santana do Livramento, Torres e Uruguaiana Foto: Way Content/Divulgação São sugeridos destinos como Cambará do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Nova Petrópolis, Pelotas, Porto Alegre, Santana do Livramento, Torres e Uruguaiana. (Foto: Way Content/Divulgação) Foto: Way Content/Divulgação

Onze empresas gaúchas de transporte intermunicipal se uniram para lançar a campanha Viaje no RS, que incentiva viagens rodoviárias pelo Estado. A ação é liderada pela RTI (Associação Riograndense de Transporte Intermunicipal) e conta com a participação de 12 influenciadores digitais gaúchos, entre eles Anelise Zanoni (@travelterapia), que é uma das coordenadoras do projeto.

Entre os conteúdos da campanha, estão um guia digital de viagem gratuito e um vídeo promocional. “É hora da retomada da vida, de reencontros com amigos e parentes, de rever ou conhecer locais agradáveis. A intenção da RTI e das empresas que estão no projeto é incentivar os gaúchos a viajar nos ônibus intermunicipais, sabendo que além da segurança e conforto tradicionais, contam com todas as medidas e cuidados para preservação da saúde. É hora de viajar e de viajar de ônibus por todo o Rio Grande”, afirma Jeferson Lara, executivo da RTI.

O objetivo da campanha é apresentar sugestões de destinos pelo Rio Grande do Sul que podem ser acessados de ônibus. Além disso, o conteúdo explica o que as empresas de transporte regular estão fazendo para garantir a segurança dos passageiros neste momento de pandemia de coronavírus.

O guia digital de viagem pode ser baixado gratuitamente aqui. Os destinos sugeridos servem de inspiração para o planejamento dos viajantes: Cambará do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Lajeado, Nova Petrópolis, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, Tavares, Torres e Uruguaiana.

No vídeo “Viagens Criam Memórias”, influenciadores digitais falam sobre as memórias que as viagens de ônibus despertam, contam quais destinos já visitaram de ônibus e explicam as vantagens de fazer passeios rodoviários.

