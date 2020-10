Dicas de O Sul Semana Nacional da Ciência e Tecnologia promove debates e reconhece jovens talentos no RS

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Eventos são transmitidos pelo Facebook Foto: Divulgação Eventos são transmitidos pelo Facebook. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Até sexta-feira (23), a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul realiza a sua programação dentro da 17ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em todo o País.

O evento no RS tem o objetivo de aproximar a sociedade de assuntos como cidades inteligentes, startups, nova economia e Lei Gaúcha de Inovação.

A semana conta com a participação do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb, de representantes da pasta e de especialistas na área. Os painéis são transmitidos pela página da secretaria no Facebook.

Durante a programação, também haverá a entrega do Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho, parceria do programa Educar para Inovar com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria da Educação, que visa reconhecer os estudantes gaúchos que foram destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática.

Confira a programação:

Segunda, 19/10 – 17h às 18h

Inteligência artificial: ciência, tecnologia e economia

Mediação: Luís Lamb, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia

Convidados: Silvia Botelho, da Furg; Ricardo Araújo, da UFPel; e Felipe Meneguzzi, da PUCRS

Quarta, 21/10 – 18h às 19h

Lei Gaúcha de Inovação

Mediação: Luis Fernando Krieger, agente setorial da PGE na Sict

Convidados: Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa; Ana Matei, da Sict; e Gesil Sampaio, da Uesc

Quinta, 22/10 – 16h

Cidades inteligentes e inovadoras

Mediação: Luciane Heleodoro e Everaldo Daronco, da Sict

Convidados: Fernando Mattos, secretário adjunto da Sict; Paulo Zawislak, da UFRGS; e Tiago Holzmann da Silva, do CAU/RS

Quinta, 22/10 – 17h

Live do Comitê Científico Gaúcho

Sexta, 23/10 – 16h

Startups e a nova economia

Mediação: Tiago de Abreu, da Sict

Convidados: Fausto Vanin, da OnePercent; e jornalista Patricia Knebel

18h

Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho

Presentes: Luís Lamb, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia; Faisal Karam, secretário da Educação; e Odir Dellagostin, diretor-presidente da Fapergs

