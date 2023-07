Grêmio Gurias Gremistas iniciam a semana de testes e treinamentos físicos

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Trabalhos acontecem durante a semana, no turno da manhã, no Vieirão Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA rabalhos acontecem durante a semana, no turno da manhã, no Vieirão Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

O elenco das Gurias Gremistas voltou aos trabalhos na segunda-feira, no Estádio Antônio Vieira Ramos, em Gravataí. Na segunda semana de retorno após o recesso do plantel, a equipe segue focada nos treinamentos físicos e nas avaliações, realizadas a cada período de tempo.

Por isso, a última segunda-feira contou com trabalhos de mobilidade e flexibilidade, assim como uma atividade física em campo, focada no condicionamento e força. Treinos com e sem bola foram conduzidos pela equipe de preparação física.

Já a manhã desta terça-feira (18) foi totalmente dedicada às avaliações corporais, de saltos e força. Velocidade com e sem bola, assim como Yo-Yo Test. A tarde será de recuperação passiva para o grupo.

As Gurias Gremistas retornam às atividades nesta quarta-feira, às 9h30, no Vieirão. A programação da semana ainda conta com uma bateria de avaliações, assim como a sequência dos treinamentos da parte física. No sábado, o grupo encerra os trabalhos e tem o domingo destinado à recuperação.

