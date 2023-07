Inter Inter inicia a preparação para enfrentar o Bragantino no Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

As atividades desta terça-feira começaram na academia com exercícios físicos. Depois, o elenco foi ao campo e foi dividido em dois Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se reapresentou na manhã deste terça-feira (18) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e deu início na preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino. A equipe terá uma semana de trabalho para ajustar todos os detalhes para o confronto do Campeonato Brasileiro.

As atividades desta terça-feira começaram na academia com exercícios físicos. Depois, o elenco foi ao campo e foi dividido em dois. Quem atuou contra o Palmeiras realizou um treino mais leve, com corridas ao redor do gramado. Já o restante do grupo fez trabalhos com bola sob o comando do auxiliar técnico Cauan de Almeida.

O próximo treinamento da equipe está marcado para a manhã desta quarta-feira (19) no CT. O duelo com o Red Bull Bragantino acontece no domingo (23), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

