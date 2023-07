Política Lula comenta o Desenrola e diz que “pobre não gosta de dever, quem gosta de dever muito é rico”

18 de julho de 2023

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (18), que “pobre gosta de pagar aquilo que ele deve” e que “quem gosta de dever muito é rico”. As declarações foram feitas durante o programa Conversa com o Presidente. Lula comentava o lançamento do Desenrola, novo programa de renegociações de dívidas do Governo Federal.

“Se você quiser fazer uma dívida, você precisa saber se ela cabe dentro do seu orçamento. Pobre não gosta de dever. Pobre gosta de pagar aquilo que ele deve. Todo mundo quer andar de cara limpa. Só quem gosta de dever muito é rico. Tem um ditado que diz que rico tem duas alegrias: uma quando toma dinheiro emprestado e outra quando não paga”, afirmou Lula.

“Eu acho que esse programa vai ajudar o povo brasileiro. Eu tenho fé em Deus que se der certo nessa primeira fase, quando chegar o aplicativo do varejo em setembro, eu acho que nós vamos libertar milhões de brasileiros que vão poder voltar ao consumo livremente”, acrescentou o presidente.

