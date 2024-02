Grêmio Gurias Gremistas Sub-20 encerram preparação para estreia contra o RB Bragantino no Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gurias Gremistas enfrentam o RB Bragantino no Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20 Feminino. Após finalizarem os treinamentos na tarde de ontem, as Gurias Gremistas embarcaram na manhã desta quarta-feira (07), rumo a Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo, palco do primeiro duelo da competição, diante do RB Bragantino. O confronto acontece nesta quinta-feira (08), às 15h, no estádio Gabriel Marques da Silva, na cidade paulista.

Desde a reapresentação do elenco, no último dia 17 de janeiro, as atletas da Sub-17 e Sub-20 do Tricolor tem trabalhado diariamente visando a competição nacional. As jogadoras de ambas as categorias foram inscritas no Brasileiro e estão à disposição do treinador Rubens Franco.

Conforme o planejamento de início de Pré-Temporada, nesta reta final, o grupo foi orientado à atividades físicas, aprimorando o condicionamento e força, a fim de deixar o plantel em equilíbrio. Além dos trabalhos técnico-táticos, o comandante gremista Rubens Franco, aplicou suas ideias de jogo, definindo o time que irá iniciar a busca pelo título do Brasileiro.

Segundo o treinador, a expectativa para a estreia é positiva. “Temos uma equipe jovem, porém com atletas muito dedicadas e que já conseguiram entregar um alto nível de competitividade. Já colhemos resultados positivos no ano passado, com os títulos do Brasileiro Sub17 e da Ladies Cup Sub20. É seguir trabalhando forte, evoluindo constantemente e colocando o Grêmio sempre na briga por títulos”, destacou Rubens, que também avaliou o plantel que irá estrear no Nacional. “Vejo nossa equipe com muita qualidade para a disputa do Campeonato Brasileiro. Fizemos excelentes semanas de trabalho e estou muito feliz com nossa evolução durante este período. As atletas têm uma capacidade muito boa de entendimento, e vamos seguir desenvolvendo o trabalho sempre almejando o protagonismo, em todas as competições, iniciando esse processo agora no Campeonato Brasileiro Sub20 e dando sequência durante a temporada”, concluiu.

O elenco tricolor estreia diante do RB Bragantino nesta quinta-feira, às 15h, em Santana de Parnaíba, São Paulo. A partida terá transmissão do canal oficial da equipe mandante no link.

Confira as relacionadas para o duelo de estreia no Nacional:

Relacionadas:

Goleiras: Isa Condorelli e Nathy

Laterais: Ana Vidal, Fê Dantas, Paola

Zagueiras: Ana Saadi, Brito, Carol Quaresma, Crisana

Meio-campistas: Duda, Laura, Manuella Fattah, Vivi

Atacantes: Fê Cardoso, Gisele, Helô, Maria, Pyetra

Técnico: Rubens Franco

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-sub-20-encerram-preparacao-para-estreia-contra-o-rb-bragantino-no-brasileirao/

Gurias Gremistas Sub-20 encerram preparação para estreia contra o RB Bragantino no Brasileirão

2024-02-07