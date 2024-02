Inter Fora de casa, Inter vence o Santa Cruz por 2 a 0 e permanece na vice-liderança do Gauchão

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet vai a 13 pontos na tabela e permanece na vice-liderança. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho e disputado no Estádio dos Plátanos, o Inter venceu o Santa Cruz por 2 a 0 na noite dessa quarta-feira (7). Os gols foram marcados por Bruno Henrique e Enner Valencia. Com o resultado, a equipe comandada por Eduardo Coudet foi a 13 pontos na tabela e permanece na vice-liderança. O próximo confronto do Colorado é no domingo (11), contra o São José-POA, no Passo D’Areia.

Na última partida pelo torneio estadual, o Inter havia vencido o Caxias. Com gols de Lucca, o Colorado fez 2 a 0 no time da Serra Gaúcha. A equipe de Coudet está com dois pontos a menos do que o líder, o rival Grêmio. Na terceira posição vem o Juventude, com 12 pontos somados. Logo atrás vem o Brasil de Pelotas, com 9 pontos. Já o Santa Cruz é o lanterninha da competição, com apenas 2 pontos conquistados.

O jogo

Aos 9 minutos de confronto, o Inter já estava à frente do placar: Bruno Henrique chutou para superar o goleiro Marcelo Pitol e marcar 1 a 0. Na sequência, Alan Patrick quase fez o dele, mas carimbou a trave.

Em prosseguimento à pressão do Colorado, Enner Valencia teve duas oportunidades de finalizar. Na primeira, parou no goleiro do Santa Cruz e, na segunda, mandou a bola para fora.

Inspirado, Pitol trabalhou para impedir que Bruno Henrique, Alan Patrick e o equatoriano ampliassem. Porém, aos 40 minutos, o camisa 13, finalmente, conseguiu bater o arqueiro e fez 2 a 0 para o Inter.

Nos primeiros segundos da segunda etapa, o Santa Cruz chegou com perigo e teve a oportunidade de diminuir, mas Rickelmy acabou chutando para fora. Pouco depois, Rafael Mineiro foi outro a desperdiçar uma chance pelo lado dos mandantes.

O Colorado, por sua vez, manteve o ritmo na etapa final. Bruno Henrique parou, novamente, em Pitol. Logo depois, Enner Valencia ficou em condições para marcar mais um, mas perdeu a chance.

Mesmo em vantagem, o Inter continuou pressionando o adversário. Dessa forma, o equatoriano desperdiçou outra chance de marcar.

No final da partida, o Colorado ainda teve outras chances de ampliar o marcador, mas o duelo acabou em 2 a 0 e marcou a primeira vitória do Inter jogando fora de casa na competição.

Ficha Técnica

– Santa Cruz (0): Marcelo Pitol; Kevlin (Tairone), Jefferson, Thiago Sales e Amaral; David, Netto (Rickelmy) e Marcion Jonatan (Daniel Pereira); Hugo Almeida (Jean Lucca), Rafael Mineiro (Leylon) e Pablo Bueno. Técnico: Iarley.

– Inter (2): Anthoni; Bustos, Mercado e Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (De Pena), Alan Patrick e Wanderson; Lucca (Alario) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Jorge Bernardi e Claiton Timm.

