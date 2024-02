Inter Inter é bicampeão Gaúcho de Beach Soccer

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A equipe colorada saiu vencedora da competição após vencer o Napoli de Capão da Canoa na final Foto: Júlio Clezar Foto: Júlio Clezar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter se sagrou Bicampeão Gaúcho de Beach Soccer, no último fim de semana. Com nove equipes no masculino e quatro no feminino, a busca pelo título estadual foi intensa, entre os dias 3 e 4 de fevereiro, no torneio que agitou as areias da Praia Grande de Torres.

A equipe colorada saiu vencedora da competição após vencer o Napoli de Capão da Canoa na final, com o Rola Bola de Tramandaí ficando com a terceira colocação.

No feminino, a equipe do SE Locomotiva de Alegrete levou o título, com Alca Soccer de Torres em segundo e Phoenix de Eldorado do Sul em terceiro. O Campeonato teve a representação de treze municípios.

A Federação de Beach Soccer do Rio Grande do Sul foi a responsável pela realização, com o apoio da Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria de Cultura e do Esporte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-e-bicampeao-gaucho-de-beach-soccer/

Inter é bicampeão Gaúcho de Beach Soccer

2024-02-07