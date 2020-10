Grêmio Gurias Gremistas vencem Ponte Preta e começam a encaminhar classificação para as quartas de final do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

Neste domingo (4), as Gurias Gremistas começaram a encaminharam a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), o tricolor venceu a Ponte Preta por 3 a 1 e garantiu mais três pontos na competição. A meia Pri Back, a zagueira Andressa Pereira e a atacante Eudimilla balançaram as redes pelo Grêmio e Cá, de pênalti, descontou para a macaca.

A partida foi dominada pela equipe tricolor. O elenco conseguiu manter a posse de bola e em diversos momentos chegou com perigo à área adversária. Os gols só chegaram na segunda etapa. Aos 14 minutos, Gisseli ingressou na área, se livrou da marcação, mas sofreu uma chegada forte da zagueira, com um carrinho, arbitragem marcou pênalti. Pri Back cobrou e abriu o placar.

Logo depois, aos 22′, a defesa gremista foi quem fez a penalidade. Cá cobrou e converteu chutando do canto direito da goleira Raíssa, que não conseguiu alcançar. Tudo igual no Moisés Lucarelli. O tricolor voltou a ficar na frente do placar as 27′, pelos pés da zagueira Andressa Pereira que, após uma cobrança de falta, apareceu fora da marcação e encobriu a goleira da Ponte Preta.

O terceiro gol foi marcado aos 39′, após troca de passes, Eudimilla passou pela goleira e empurrou para o fundo das redes. Grêmio 3 x 1 Ponte Preta.

Com o resultado, o tricolor ocupa a 8ª posição na tabela, com 22 pontos. São 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O próximo desafio da equipe comandada por Patrícia Gusmão será no sábado (10), às 15h, contra o São José (SP).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

