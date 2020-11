Acontece Gustavo Paim, candidato à prefeitura de Porto Alegre, fala na Rádio Pampa

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

Vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim concorre ao cargo pela coligação Porto Alegre Pra Ti (Progressistas e Avante) nas eleições municipais de 2020. Mesmo tendo rompido laços políticos durante o mandato com o atual prefeito Nelson Marchezan Jr, Paim segue no cargo de vice-prefeito da capital gaúcha até o fim desse ano, e busca agora ocupar o cargo de prefeito a partir do ano que vem.

Durante sua passagem na Rádio Pampa na manhã deste domingo de eleição, Paim criticou a gestão de Marchezan, afirmando que ele “rompeu com a cidade”. Também classificou seu mandato como vice-prefeito como uma renovação para a cidade em relação a candidatos que pairam na política gaúcha já há algum tempo.

Prioridade

“Estive nas 17 regiões do orçamento participativo. Estive em cada comunidade, cada vila de Porto Alegre, conversando com as lideranças, conversando com as pessoas”. Estou preocupado com as obras inacabadas da capital, essa é uma das principais preocupações ao longo do meu mandato como vice-prefeito. Minha principal prioridade é destravar a economia de Porto Alegre, e tornar a cidade como a capital nacional da liberdade econômica”.

Tendo como candidata à vice-prefeita Carmen Santos, do AVANTE, Paim é também especialista em Gestão Pública e doutor em Direito. Está filiado ao PP desde os 18 anos e disputa a terceira eleição, após tentar uma vaga de deputado estadual em 2000 e se eleger vice-prefeito em 2016. O Progressistas também apresentou 54 candidatos à Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

