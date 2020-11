Porto Alegre Feira do Livro de Porto Alegre: confira a programação para este domingo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Programação deste domingo (15) inicia à tarde. (Foto: Divulgação/ Site Feira do Livro de Porto Alegre)

A programação para o último dia da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre tem início à tarde neste domingo (15). Às 15h ocorre o especial A Traça Biblió e o Poeta – Brincando com os versos de Quintana, gravado na Casa de Cultura Mario Quintana. O espetáculo homenageia as crianças e marca a abertura das comemorações dos 30 anos de trajetória no Teatro, da consagrada personagem Traça Biblió, protagonista do livro Uma Graça de Traça, de Carlos Urbim.

Já às 18h o encontro é com a jornalista Eliane Brum. A escritora vai abordar temas como religião, racismo estrutural e violência baseados em seu livro “Brasil, construtor de ruínas” (Arquipélago, 2019). A obra trata sobre jornalismo, mas também sobre a Amazônia, os cidadãos, o governo e as transformações. Eliane Brum mostra, num texto inédito costurado a partir da reunião de artigos e reportagens, o que é continuidade e o que é ruptura no país das últimas décadas. O evento terá mediação do jornalista Deivison Campos.

Para encerrar as atividades da Feira do Livro 2020, às 19h30 acontecerá uma conversa entre a educadora ambiental Mônica Serrão (“Sustentabilidade: Uma questão de todos” / Senac, 2020) e o sociólogo Ricardo Abramovay (“Amazônia – Por uma economia do conhecimento da natureza” / Elefante, 2020). Os autores vão falar sobre sustentabilidade, economia verde, economia circular, consumo e consciência. Em que ponto estamos e que metas podemos alcançar no futuro a respeito de nossas vidas, das florestas e matas e do meio ambiente em geral são os principais pontos da conversa. A jornalista Eloisa Beling Loose ficará responsável pela mediação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre