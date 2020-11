Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre monta operação especial de limpeza para as eleições

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Uma operação especial será feita pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) para garantir a limpeza das ruas de Porto Alegre neste domingo (15), dia do primeiro turno das eleições municipais.

Neste ano, a operação vai contar com a participação de aproximadamente cem trabalhadores, entre garis e motoristas, em equipes itinerantes, que farão a limpeza e varrição em todas as seções eleitorais.

Em virtude da necessidade de distanciamento social por causa do coronavírus, as equipes atuarão apenas a partir das 16h, próximo do horário final do pleito, que termina às 17h. A expectativa é de que os serviços se encerrem em torno das 20h domingo. Os trabalhos que não puderem ser concluídos terão continuidade na segunda-feira (16), conforme a prefeitura.

O Serviço de Fiscalização do DMLU vai atuar com oito fiscais distribuídos em quatro regiões de Porto Alegre onde encontram-se as maiores seções eleitorais. Os fiscais estarão atentos ao descarte irregular de santinhos em via pública, com o objetivo de inibir e responsabilizar os infratores.

A multa para esse tipo de descarte corresponde a aproximadamente R$ 380. Denúncias durante o horário da votação podem ser feitas pelo telefone (51) 3289- 6875.

