Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

O papa Francisco celebrou neste domingo (15), na Basílica de São Pedro, uma missa pela Jornada Mundial dos Pobres, evento promovido anualmente pelo Vaticano, e pediu que a humanidade não se deixe “contagiar pela indiferença”.

Em um fato raro nessa era de pandemia, a celebração contou com um público de cerca de 100 pessoas, formado por pessoas necessitadas, moradores de rua e integrantes de associações de caridade, representando simbolicamente todos os pobres do mundo.

“Hoje, nestes tempos de incerteza e fragilidade, não desperdicemos a vida pensando apenas em nós mesmos, com uma postura de indiferença. Não nos iludamos pensando que existe paz e segurança. São Paulo nos convida a olhar a realidade de frente, a não nos deixarmos contagiar pela indiferença”, disse Francisco.

Segundo o papa, os pobres estão no centro do Evangelho e na própria personalidade de Jesus. “O Natal está se aproximando, e quantas vezes as pessoas se perguntam: ‘o que posso comprar?’.

Vamos dizer outra coisa: ‘o que posso dar aos outros para ser como Jesus, que deu a si mesmo e nasceu naquele presépio?’”, acrescentou. Jorge Bergoglio ainda ressaltou que, no fim da vida, “vai desaparecer a ficção do mundo, segundo a qual o sucesso, o poder e o dinheiro dão sentido à existência, enquanto o amor, aquele que doamos, emergirá como a verdadeira riqueza”.

“Como é vazia uma vida que persegue as necessidades sem olhar para os necessitados. É triste quando um cristão joga na defensiva, prendendo-se apenas às regras e ao respeito aos comandos. Isso não basta. A fidelidade a Jesus não é apenas não cometer erros”, disse.

