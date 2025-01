Grêmio Gustavo Quinteros é apresentado oficialmente como técnico do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Durante a coletiva, o comandante falou da tarefa de substituir Renato Portaluppi. Durante a coletiva, o comandante falou da tarefa de substituir Renato Portaluppi. (Divulgação/Grêmio)

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (6), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O argentino com nacionalidade boliviana concedeu sua primeira entrevista coletiva como comandante do Tricolor.

Quinteros assinou contrato até 31 de dezembro e traz com ele, em sua comissão, os auxiliares técnicos Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, além do preparador físico Hugo Roldán. O comandante falou da tarefa de substituir Renato Portaluppi.

“Não tenho dúvidas que vamos fazer o melhor aqui no Grêmio, sabemos que estamos substituindo um grande treinador que é o Renato, uma referência no Grêmio, e isto é um grande desafio, mas viemos com grande esperança de conquistar coisas importantes”, disse o treinador campeão argentino com o Vélez Sarsfield no ano passado.

Ele também comentou suas características dentro de campo.

“As equipes que dirigi tinham a característica da intensidade, ter jogadores comprometidos para poder cumprir a agressividade e forte defensivamente. Precisamos dar as ferramentas para eles. Estamos tratando de buscar jogadores com essa característica”, ressaltou.

O novo técnico gremista será o primeiro estrangeiro a comandar a equipe nos últimos 20 anos. O último a exercer a função foi Hugo de León, em 2005. A reapresentação do elenco do Grêmio está marcada para esta quarta-feira (8). A estreia no Campeonato Gaúcho deve ser no dia 22 diante do Brasil de Pelotas, na Zona Sul do Estado.

https://www.osul.com.br/gustavo-quinteros-e-apresentado-oficialmente-como-tecnico-do-gremio/

2025-01-06