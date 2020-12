Variedades Gusttavo Lima diz que está fazendo jejum de sexo

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Gusttavo garante que segue sozinho e no zero a zero. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gusttavo Lima bateu um papo com os fãs pela internet e respondeu algumas perguntas, entre elas, sobre como está a vida sexual desde que se separou de Andressa Suita, no início do mês de outubro. Em resposta, o Embaixador revelou que está “há meses” sem fazer amor.

“Se estou fazendo jejum de amor? Sim, lógico, há meses, se é isso que vocês querem saber. Minha vida está mais parada do que água de represa”, garantiu ele, que desde o fim do seu casamento enfrenta rumores de que está com um novo affair. Ele, no entanto, garante que segue sozinho e no zero a zero.

O sertanejo também comentou uma publicação que afirma que ele iria assumir em breve um relacionamento com uma influenciadora digital de 19 anos: “Vocês não casam de inventar tais mentiras?”, escreveu.

Influencer se pronuncia

A influencer Camilla Landim, de 19 anos, usou o Instagram para falar sobre ataques que está recebendo dos fãs de Gusttavo Lima. Uma página na mesma rede social teria afirmado que ele e a jovem estariam vivendo um romance, mas Camilla não chegou nem a negar ou confirmar a notícia.

“Estou vindo aqui falar sobre um assunto que tem causado uma grande repercussão. Tentei ignorar, mas, infelizmente, não deu. Eu, Camilla, desde nova, sempre trabalhei com televisão, fiz vários trabalhos profissionais, a minha mãe sempre esteve comigo me ajudando, me assessorando. E eu nunca precisei fazer nada desonesto com ninguém ou criar qualquer tipo de situação para sobressair sobre alguma coisa ou algo parecido”, disse Camilla.

Ela também se defendeu das acusações feitas pelo sertanejo de que ela teria inventado os boatos. “E tudo que eu posto aqui é minha realidade, é a vida que eu vivo, e para quem me segue há muito tempo sabe que nada disso que eu faço, nada disso do que eu posto é novo. E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado a notícias ruins, de pessoas que não me conhecem, da mídia, tem pessoas me atacando, enfim. E qualquer tipo de notícias que vocês verem vinculadas ao meu nome, não vem da gente, não sou eu que publiquei essa nota, que falei isso”, completou.

