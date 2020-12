Variedades Cinco membros da equipe de “Missão: Impossível” pedem demissão depois de discurso furioso de Tom Cruise

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Áudio do ator gritando com a equipe vazou nesta semana, após tensão no set por conta das regras contra disseminação do coronavírus. (Foto: Getty Images)

A “explosão” de Tom Cruise com membros da equipe de ‘Missão: Impossível’ está dando o que falar. Enquanto os fãs se dividem entre defender o astro e criticar a forma como Cruise falou com a equipe, o clima nos bastidores piorou. Segundo o portal The Sun, para alguns, a bronca foi “a gota d’água”.

Cinco membros da equipe do filme pediram demissão depois que Tom Cruise fez o discurso furioso. O ator teria ficado com raiva no set e teve um rompante exigindo rigor às regras de distanciamento devido à covid-19. Tom interpreta o personagem principal Ethan Hunt na franquia de ação e está filmando para o sétimo longa da saga no Reino Unido e na Europa.

Uma fonte disse ao tabloide: “A primeira explosão foi grande, mas as coisas não se acalmaram desde então. A tensão vem crescendo há meses e esta foi a gota d’água. Desde que se tornou público, houve mais raiva e vários funcionários saíram. Mas Tom simplesmente não aguenta mais depois de todos os esforços que eles fizeram para continuar filmando. Ele está chateado que os outros não estão levando isso tão a sério quanto ele. No final, é ele quem carrega o fardo”. Em áudio compartilhado pelo The Sun no início desta semana, Tom Cruise, de 58 anos, disse a integrantes da equipe que eles “iriam embora” se quebrassem as regras impostas contra a disseminação do coronavírus no set. O ator teria perdido a paciência quando supostamente viu dois membros da equipe parados a menos de dois metros um do outro. Ele gritou com a dupla, falando palavrões e acusando-os de colocar em risco toda a indústria cinematográfica. O astro do cinema disse: “Não quero ver isso nunca mais, nunca! E se você fizer isso, você está demitido, se eu vir que você fez de novo, você vai embora. E se alguém nesta equipe fizer isso – é isso, e você também e você também. E você, nunca mais faça isso de novo”. Tom continuou: “Estou ao telefone com todos os estúdios de merda à noite, seguradoras, produtores, e eles estão nos olhando e nos usando [de exemplo] para fazer seus filmes. Estamos criando milhares de empregos, seus f****”.

