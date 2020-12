Variedades Gusttavo Lima exibe braço super musculoso e veias saltadas: “Seguimos”

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

Cantor, que se separou recentemente de Andressa Suita, publicou clique em seu Instagram para mostrar resultados de dedicação no treino Foto: Reprodução/Instagram Cantor, que se separou recentemente de Andressa Suita, publicou clique em seu Instagram para mostrar resultados de dedicação no treino. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima impressionou os fãs ao mostrar os resultados de sua dedicação aos treinos na academia. O cantor, que se separou recentemente de Andressa Suita, postou clique em seus stories mostrando braço e dorsal muito musculosos e com veias saltadas. “Seguimos”, disse ele, se referindo à malhação.

O cantor vem compartilhando com os fãs suas evoluções com o corpo, por conta dos treinos. No Instagram, ele já publicou vários posts em que aparece na academia se dedicando. Recentemente, por exemplo, ele deixou os seguidores babando ao divulgar clique mostrando o abdômen trincado e os braços definidos em ensaio fotográfico.

Separação e polêmicas

O cantor, que se divorciou recentemente de Andressa Suita, com quem tem dois filhos, recentemente se envolveu em polêmica ao ser apontado como novo affair da influencer Camilla Landim, de 19 anos.

Na ocasião, ele se revoltou e se posicionou, negando relacionamento. “Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês são ‘zero credibilidade’, né…Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news, um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal atitude”, declarou Gusttavo.

Após a polêmica, Camilla resolveu se pronunciar em seu Instagram. Ela disse que está sendo muito atacada nas redes sociais, mas não confirmou e nem negou o suposto romance. “E há alguns dias meu nome vem sendo vinculado a notícias ruins, de pessoas que não em conhecem, da mídia, tem pessoas me atacando, enfim. E qualquer tipo de notícias que vocês verem vinculadas ao meu nome, não vem da gente, não sou eu que publiquei essa nota, que falei isso”, disse, na ocasião.

