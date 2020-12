Sebastiana Maria de Lima, mãe do sertanejo, morreu aos 66 anos de idade, quatro dias após o casamento do cantor com Andressa Suita, em 2015

Sebastiana Maria de Lima, mãe do sertanejo, morreu aos 66 anos de idade, quatro dias após o casamento do cantor com Andressa Suita, em 2015. (Foto: Reprodução/Instagram)

Foto: Reprodução/Instagram