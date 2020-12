Variedades MC Rebecca radicaliza e aparece com cabelos curtíssimos e platinados

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Mc Rebecca chocou os fãs em seu Instagram ao mostrar seu novo visual. A funkeira radicalizou e tirou os cachos, cortando os cabelos bem curtos e ainda platinando-os. A novidade foi contada por meio de vídeo publicado na rede social, em que ela aparece dançando de biquíni.

Recentemente, ela abriu o jogo e falou sobre os implantes de silicone que colocou nos seios. Em um bate-papo com os fãs no Instagram, a funkeira disse ter se sentido com a autoestima elevada ao fazer a intervenção estética. “Me sinto maravilhosa, né? Mudou muito, porque eu quase não tinha peito e agora eu tenho. Minha autoestima mudou muito”, declarou.

Neste ano Rebecca também se submeteu a uma cirurgia plástica no nariz. A cantora de 22 anos de idade realizou uma alectomia, procedimento para diminuir as asas nasais.

