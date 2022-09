Grêmio Guto Peixoto desiste de candidatura à presidência do Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a decisão, a situação não terá candidato à presidência do clube em 2022. No momento os candidatos são Alberto Guerra, Odorico Roman e Carlos Galia Foto: Divulgação Com a decisão, a situação não terá candidato à presidência do clube em 2022. No momento os candidatos são Alberto Guerra, Odorico Roman e Carlos Galia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Guto Peixoto anunciou, nesta quinta-feira (29), que não será candidato à presidência do Grêmio. A decisão, amadurecida nos últimos dias, se deve à baixa votação da chapa 2, que ele integra e fez apenas 834 votos (6,46% do total). Com isso, a situação não terá candidato à presidência em 2022. No cenário de momento, os candidatos são Alberto Guerra, Odorico Roman e Carlos Galia.

Na nota divulgada pelo agora ex-candidato, ressalta os sócios do clube como seus verdadeiros donos, agradece o presidente Romildo, aos grupos que apoiaram a atual gestão e pediu que mantivessem a união.

Candidatura

A organização da campanha de Galia ainda está decidindo o rumo da candidatura, pois ele não terá votos suficientes para ultrapassar a cláusula de barreira de 20% dos votos dentro do Conselho Deliberativo. Não houve ainda, entretanto, desistência oficial.

O registro das chapas será feito entre 10 e 14 de outubro. O primeiro turno, com os votos dos conselheiros será no dia 26 de outubro. O segundo turno, com votos dos associados, está inicialmente marcada para 12 de novembro, mas poderá ser antecipada para 5 de novembro, respeitando o Estatuto do clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio