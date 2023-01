Tecnologia Há 16 anos Steve Jobs lançava o primeiro iPhone enquanto lutava contra o câncer

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Chegada do primeiro iPhone chacoalhou mercado de telefonia móvel para sempre. Foto: Apple/Divulgação Chegada do primeiro iPhone chacoalhou mercado de telefonia móvel para sempre. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

“Hoje a Apple irá reinventar o celular”, disse Steve Jobs para uma multidão de jornalistas na manhã de 9 de janeiro de 2007 durante a conferência Macworld Expo. Poucos minutos antes ele havia sintetizado o que seria o novo produto: “um iPod widescreen com controles sensíveis ao toque, um revolucionário telefone celular e um inovador dispositivo de comunicação pela internet”.

Jobs deixa a plateia absorver a longa frase e então resume, enquanto três ícones alternam no telão atrás dele: “Um iPod. Um celular. E um comunicador de internet.” Há um murmuro, mas a plateia ainda está quieta. “Um iPod”, recomeça, e risos e aplausos rompem o silêncio. “Um celular”, mais aplausos. “Vocês estão entendendo?”, a plateia vibra por vários segundos e volta a ficar em silêncio quando Jobs retoma com um sorriso no rosto: “Estes não são três dispositivos separados. Este é um dispositivo”, e entre aplausos ele finalmente anuncia: “Nós o chamamos de iPhone. Hoje a Apple irá reinventar o celular”.

Lançamento

Muitos analistas acreditavam que consumidores não iriam abandonar a satisfatória resposta tátil do teclado físico por uma única tela e seu teclado virtual, e mesmo um ano depois havia muita expectativa de que a Apple não fosse atingir a meta de vendas prevista originalmente.

No anúncio do primeiro iPhone, Steve Jobs revelou que a Apple esperava conquistar 1% do mercado de telefonia móvel no ano seguinte. Assim, se 1 bilhão de aparelhos fossem vendidas em todo o mundo durante 2008, os iPhones representariam a marca de 10 milhões de unidades.

Câncer de pâncreas

Durante três anos Steve Jobs subiu ao palco para apresentar pessoalmente as novas versões do revolucionário celular da Apple.

O primeiro iPhone era impressionante para a época, mas em retrospectiva notamos como também era limitado. O modelo era equipado com uma única câmera de baixíssima resolução que apenas capturava fotos, não suportava recursos simples como copiar e colar ou troca de mensagens por MMS para envio de fotos e vídeos e possuía apenas 15 aplicativos.

Dada a notável perda de peso de Steve Jobs durante o ano de 2008, a Bloomberg publicou erroneamente um obituário afirmando que o CEO da Apple havia falecido. Poucos meses depois a CNN publicou uma notícia falsa dizendo que o executivo fora internado após sofrer um ataque do coração.

Em setembro daquele ano a Apple realizou um evento especial dedicado aos iPods com a presenta de Steve Jobs. No início o executivo destacou no telão às suas costas a frase “os relatos da minha morte são muito exagerados” do escritor Mark Twain.

Jobs não voltou às apresentações no ano seguinte e ficou a cargo de Phil Schiller comandar a WWDC 2009 e apresentar o iPhone 3GS.

Em janeiro daquele ano o próprio Jobs disse em carta aos seus funcionários que “durante a última semana descobri que meus problemas relacionados à saúde são mais complexos do que eu pensava originalmente”, e precisaria se afastar por alguns meses para tratar do problema até então desconhecido pelo público.

Muitos imaginavam que Jobs retornaria para a WWDC 2009 em junho, mas não foi o que aconteceu. Pouco antes de anunciar seu afastamento em janeiro o executivo enviou outra carta aos funcionários destacando que, “como muitos de vocês sabem, eu tenho perdido peso durante 2008”, e cita uma “falta de equilíbrio hormonal” que estaria “roubando proteínas” que seu corpo precisaria para se manter saudável, mas cientistas ouvidos pela Wired na época disseram que a declaração fazia pouco sentido até que falou do câncer.

