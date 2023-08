Geral Hacker afirma que o coronel Mauro Cid presenciou encontro com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada em 2022

25 de agosto de 2023

Walter Delgatti afirmou que Cid tomou conhecimento de todo teor da conversa. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Em depoimento à Polícia Federal (PF) na semana passada, Walter Delgatti disse que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), presenciou o encontro do hacker com o ex-presidente no Palácio da Alvorada na manhã de 10 de agosto de 2022. O encontro seria sobre possibilidade de invasão às urnas eletrônicas.

Foi neste dia que o hacker foi levado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para reunião com o ex-presidente Bolsonaro.

Segundo Delgatti disse à PF, Mauro Cid já estava com o Bolsonaro quando ele entrou no Alvorada, acompanhado da deputada, para conhecer o ex-presidente. Ele afirmou que Bolsonaro tomava café com leite e comia pão com manteiga.

O hacker afirmou que Cid tomou conhecimento de todo teor da conversa, ouviu tudo que foi conversado e teve ciência de que, do Alvorada, Delgatti seguiu direto para o Ministério da Defesa, para reunião com o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e outros militares da cúpula do ministério do governo anterior.

Essa foi a primeira de cinco visitas de Delgatti ao Ministério da Defesa, segundo afirmou em depoimento, cujo objetivo foi tentar criar fatos que desacreditassem contra as urnas eletrônicas, que são seguras, e colaborar para que os brasileiros desacreditassem no sistema eleitoral.

Nessa sexta-feira (25), Cid prestou depoimento à PF em um inquérito que apura as ações do hacker Walter Delgatti Neto contra sistemas da justiça.

Walter Delgatti, conhecido como “hacker da Vaza Jato”, por ter vazado mensagens de diversas autoridades envolvidas na operação Lava Jato, está preso desde o dia 2 de agosto por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O objetivo das ações seria levantar suspeitas sobre a Justiça e o processo eleitoral brasileiro. O hacker afirma ter sido contratado pela deputada bolsonarista Carla Zambelli com essa finalidade.

Em depoimento à PF, Delgatti disse que Bolsonaro teria feito questionamentos a ele, em um encontro no Palácio da Alvorada em agosto de 2022, sobre possibilidade de invasão às urnas eletrônicas.

Como ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid acompanhava o ex-presidente nas suas atividades e também cuidava de suas agendas. As informações são do portal de notícias G1.

