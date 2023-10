Mundo Hamas divulga vídeo em que reféns pedem troca de prisioneiros

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Imagens foram divulgadas pelos meios de comunicação do Hamas. No vídeo, mulher pede a troca de prisioneiros para ser libertada Foto: Reprodução

O Hamas publicou nesta segunda-feira (30) um vídeo com três mulheres, apresentadas como reféns mantidas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro. As imagens foram divulgadas pelos meios de comunicação do grupo terrorista Hamas com o texto: “Vários prisioneiros sionistas detidos por Al-Qassam enviam uma mensagem a Netanyahu [Benjamim, primeiro-ministro de Israel] e ao governo sionista”. Não ficou claro quando o vídeo foi feito.

O vídeo mostra três mulheres – identificadas por Netanyahu como Yelena Trupanob, Danielle Aloni e Rimon Kirsht – sentadas lado a lado em cadeiras de plástico.

Uma das mulheres faz uma breve declaração, provavelmente sob coação, criticando a resposta de Israel à crise dos reféns. Ela pede que Benjamin Netanyahu conclua uma troca de prisioneiros com o Hamas para ser libertada.

“Você deveria libertar todos nós. Você se comprometeu a libertar todos nós. Mas, em vez disso, estamos carregando o seu fracasso político, de segurança, militar e diplomático”, disse ela. Netanyahu classificou o vídeo como “propaganda psicológica cruel”.

Na rede social X (antigo twitter), o primeiro-ministro escreveu para as três mulheres: “penso em Yelena Trupanov, Danielle Aloni e Rimon Kirsht, que foram sequestrados pelo Hamas […]. Nossos corações estão com vocês e com todas as outras pessoas sequestradas. Estamos fazendo de tudo para trazer todos os cativos e desaparecidos de volta para casa”.

