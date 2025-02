Mundo Hamas diz que vai atrasar libertação de reféns; Israel fala em violação de acordo

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Decisão foi divulgada nesta segunda-feira (10) pelo porta-voz do braço armado do grupo terrorista em comunicado Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O porta-voz do braço armado do Hamas informou que o grupo extremista palestino irá atrasar a libertação de reféns planejada para o próximo sábado (15) até novo aviso, através de um comunicado divulgado no Telegram nesta segunda-feira (10).

“A entrega dos prisioneiros sionistas será adiada até novo aviso, até que a ocupação cumpra e compense os direitos das semanas anteriores retroativamente. Reafirmamos nosso compromisso com os termos do acordo, desde que a ocupação também os cumpra”, afirmou.

Abu Ubaida, porta-voz das Brigadas al-Qassam, justificou a decisão afirmando que, nas últimas três semanas, Israel cometeu violações e não cumpriu termos do acordo de cessar-fogo, enquanto o Hamas “cumpriu todas as suas obrigações”.

“Desde o atraso no retorno dos deslocados ao norte da Faixa de Gaza, até o alvo de bombardeios e tiros em várias áreas do setor, e a não entrada de materiais de ajuda de todas as formas conforme acordado”, enumerou.

Após a divulgação do comunicado, o ministro da Defesa de Israel afirmou que a paralisação da entrega de reféns é uma violação do cessar-fogo e também fez um anúncio: disse que instruiu os militares a se prepararem para o mais alto nível de prontidão em Gaza e para defender as comunidades.

A última liberação ocorreu na manhã deste sábado (08). Mais três reféns israelenses foram devolvidos pelo grupo após dias de incerteza sobre a continuidade do cessar-fogo entre Israel e Hamas,

A libertação chegou a ficar ameaçada após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os EUA devem tomar o controle da Faixa de Gaza após a guerra.

Foram libertados no sábado pelo grupo terrorista:

Ohad Ben Ami e Eli Sharabi, ambos feitos reféns durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra.

Or Levy, sequestrado no mesmo dia na festa rave que acontecia no sul de Israel no momento do ataque.

Pela primeira vez, o Hamas montou uma espécie de palco para exibir os reféns antes de devolvê-los à Cruz Vermelha — que faz a intermediação da devolução dos dois lados. Os três israelenses libertados aparentavam estar mais magros, vestiam a mesma roupa (um conjunto de moletom marrom) e exibiam uma espécie de certificado (veja vídeo acima).

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, criticou a devolução e disse que não iria “ignorar o que foi visto”. Em troca, Israel libertou 183 prisioneiros palestinos. Entre eles, estão condenados por envolvimento em ataques que mataram dezenas de pessoas, incluindo 18 que cumprem sentenças de prisão perpétua e 111 detidos em Gaza durante a guerra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/hamas-diz-que-vai-atrasar-libertacao-de-refens-israel-fala-em-violacao-de-acordo/

Hamas diz que vai atrasar libertação de reféns; Israel fala em violação de acordo

2025-02-10