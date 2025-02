Porto Alegre Operação Ar-Condicionado da EPTC realiza 505 vistorias em fevereiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Operação resultou em 28 autuações de veículos flagrados com o equipamento inoperante Foto: Cesar Lopes/PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

Nos dias 3 e 9 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), realizou vistoria em 505 ônibus de Porto Alegre em diferentes terminais da cidade para verificar o funcionamento do ar-condicionado, o que resultou em 28 autuações de veículos flagrados pelos agentes de Fiscalização do Transporte com o equipamento inoperante.

Dentre os locais que foram fiscalizados estão os terminais Parobé e Rui Barbosa, Salgado Filho, Polônia, das Linhas T11 e T5, Triângulo e bairro das linhas 704 e 703. “A fiscalização intensificou nesta semana a operação devido às altas temperaturas. Além disso, estamos em contato constante com as empresas, reforçando a importância de priorizarem os veículos com ar-condicionado na operação”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

A Operação Ar-Condicionado tem o objetivo de verificar o funcionamento dos equipamentos nos ônibus da Capital. Conforme o Decreto 19.836/2017, é obrigatório o acionamento do sistema de ar-condicionado nos veículos a partir dos 24 graus. A população pode colaborar informando, pelos telefones 118 ou 156, prefixo do veículo, linha, horário e sentido do ônibus que possui o equipamento e não está em funcionamento.

Atualmente, a Capital tem uma frota com 1.193 ônibus, sendo 1.085 o número de veículos que circulam diariamente na Capital. Desse total, há 934 carros com ar-condicionado.

