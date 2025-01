Mundo Hamas libertará três reféns antes de sexta-feira, diz o Catar

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Em troca, Israel permitirá retorno de palestinos para o norte da Faixa de Gaza Foto: Reprodução Em troca, Israel permitirá retorno de palestinos para o norte da Faixa de Gaza . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Hamas libertará a refém israelense Arbel Yehud e outras duas pessoas antes desta sexta-feira (31), disse o Catar neste domingo (26), mas sem especificar em qual dia isso ocorrerá.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que a civil Arbel Yehud, o soldado Agam Berger e outro refém serão soltos pelo Hamas. Ele também pontuou em uma publicação no X que Israel permitirá que as famílias deslocadas de Gaza retornem para o norte do território palestino a partir da manhã desta segunda-feira (27).

“O primeiro-ministro reitera que Israel não tolerará nenhuma violação do acordo. Continuaremos a agir pelo retorno de todos os nossos reféns, os vivos e os mortos”, advertiu uma declaração do gabinete de Netanyahu.

Volta dos palestinos para o norte de Gaza

O Exército israelense divulgou uma declaração dizendo aos moradores de Gaza que eles teriam permissão para retornar ao norte de Gaza a pé pela estrada costeira às 02h, no horário de Brasília, e em veículos pela estrada oriental de Salahudeen às 04h, também no horário de Brasília.

“A transferência de militantes ou armas por essas rotas para o norte da Faixa de Gaza será considerada uma violação do acordo. Não cooperem com nenhuma entidade terrorista que possa tentar explorá-los para transferir armas ou materiais proibidos”, pontuaram.

A medida, intermediada por Catar e do Egito, deve permitir que cerca de 650 mil palestinos deslocados no centro e sul da Faixa de Gaza retornem para casa no norte.

Sob o acordo, Israel deveria ter permitido essa volta no sábado (25), mas o governo israelense afirmou que a falha do Hamas em entregar uma lista detalhando quem dos reféns programados para libertação estava vivo ou em libertar Arbel Yehud era uma violação do acordo.

