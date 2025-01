Inter Inter enfrenta o São José pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Colorado busca manter sequência positiva após vitória contra o Juventude Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado busca manter sequência positiva após vitória contra o Juventude. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (21), o Inter visita o São José, às 21h30min, no estádio do Vale em Novo Hamburgo. O confronto é válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O São José está em busca da primeira vitória na competição. O time de Rogério Zimmermann terminou as duas primeiras rodadas no empate, ambas por 1 a 1. O clube está em segundo lugar em seu grupo, com dois pontos e dois pontos atrás do Grêmio.

Na última rodada, o Colorado venceu o Juventude por 2 a 0, no Beira-Rio. O time de Roger Machado busca embalar no Campeonato e lideram o Grupo B com quatro pontos.

São José

A tendência é que o técnico Rogério Zimmermann escale o mesmo time que empatou com o São Luiz na última rodada. O time não tem desfalques e não há jogadores pendurados.

Provável escalação: Alex Peralta; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas e Lailson; Gabriel Terra, Lucas Hulk e Jhonata Varela; Marcos Vinícius, Douglas e Renê.

Inter

O time de Roger Machado pode ter modificações após os primeiros jogos. Victor Gabriel ganha sequência na zaga e Alan Patrick deve seguir no meio-campo. Valencia pode aparecer como titular, já recuperado de um desconforto muscular.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco;

Anderson Daronco; Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna;

Mauricio Coelho Silva Penna; Assistente 2: Conrado Bittencourt Berger;

Conrado Bittencourt Berger; VAR: Douglas Schwengber da Silva;

Douglas Schwengber da Silva; Quarta árbitra: Andressa Hartmann.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-enfrenta-o-sao-jose-pela-terceira-rodada-do-campeonato-gaucho/

Inter enfrenta o São José pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho

2025-01-28