Últimas Hamilton conquista a pole position para o Grande Prêmio de Portugal

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Hamilton larga na frente neste domingo Foto: Reprodução/Twitter Lewis Hamilton larga na frente, em Portugal. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lewis Hamilton garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, que acontece neste domingo (25) no circuito de Algarve, na cidade portuária de Portimão.

Depois que seu companheiro de equipe na Mercedes, Valtteri Bottas, liderou todas as três sessões de treinos para a 12ª etapa da temporada, o britânico marcou 1:16.652s para superar o finlandês por 0,102s e garantir a pole 97 de sua carreira.

Max Verstappen, da Red Bull Racing, vai largar na terceira posição e será acompanhado na segunda fila do grid português por Charles Leclerc, da Ferrari.

O mexicano Sergio Pérez garantiu a quinta posição para a Racing Point, enquanto seu companheiro de equipe Lance Stroll foi eliminado no Q2 e parte da P12.

Na segunda Red Bull, Alexander Albon completa a terceira fila do grid em sexto.

A dupla da McLaren, Carlos Sainz Jr e Lando Norris, bloqueou a quarta fila do grid em sétimo e oitavo lugar, com o espanhol à frente do jovem britânico.

Pierre Gasly, da AlphaTauri, e Daniel Ricciardo, da Renault, completam os dez primeiros.

Depois da meia hora de atraso para arrumar o bueiro que se soltou durante o TL3, Sergio Perez marcou 1:18.040s para liderar os primeiros minutos do Q1 (18 minutos de pista e os cinco mais lentos são eliminados).

Em seguida, Leclerc e Verstappen superaram o mexicano. Verstappen liderava com 1:17.700s.

Perez novamente subiu para a P1 depois de marcar um tempo 0,071s mais rápido do que Verstappen.

Foi quando Bottas, líder de todas as sessões de treinos para o GP de Portugal, estabeleceu a referência em 1:17.064s. Norris subiu para a P2, mas quase meio segundo atrás do tempo d o finlandês da Mercedes.

Hamilton também não conseguiu superar seu companheiro de equipe Bottas em sua primeira volta rápida. O britânico, que será o maior vencedor da história da F1 se triunfar no domingo, ficou 0,050s atrás do tempo de referência do finlandês.

Bottas ainda melhorou seu tempo no giro seguinte baixando para 1:16.945s, mas Verstappen rapidamente tomou a liderança do Q1. O holandês foi 0,066s mais rápido do que Bottas, colocando a Red Bull na posição de honra – por pouco tempo.

Hamilton fez uma volta quase que perfeita para assumir a liderança do primeiro estágio da qualificação quando faltavam seis minutos para o final do Q1. Com um 1:16.828s, o britânico foi 0,051s mais rápido do que o piloto da Red Bull.

Quando a primeira tentativa dos pilotos acabou, Hamilton, Verstappen e Bottas – os três primeiros – eram separados por menos de dois décimos de segundo.

Na zona de eliminação, Grosjean, Raikkonen, Russell, Magnussen e Latifi seriam os eliminados. Vettel corrida muitos riscos, apenas na 14ª posição e meio segundo distante dos eliminados provisórios.

Grosjean melhorou seu tempo e deixou Giovinazzi na zona de eliminação. Russell também foi mais rápido e se livrou da zona de eliminação. Com as melhoras tardias, Grosjean voltou aos eliminados, junto com a dupla da Alfa Romeo, seu companheiro de equipe na Haas Magnussen e Latifi.

Outro piloto que melhorou seu tempo de volta na última tentativa foi Verstappen, intercalando as Mercedes na segunda posição

Veja a tabela de tempos do Q1:

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16.828

2) Max Verstappen (Red Bull/Honda) 1’16.879

3) Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16.945

4) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda) 1’17.209

5) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes) 1’17.370

6) Charles Leclerc (Ferrari) 1’17.421

7) Alexander Albon (Red Bull/Honda) 1’17.435

8) Sebastian Vettel (Ferrari) 1’17.446

9) Lando Norris (McLaren/Renault) 1’17.547

10) Daniel Ricciardo (Renault) 1’17.621

11) Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault) 1’17.627

12) Lance Stroll (Racing Point/Mercedes) 1’17.667

13) Esteban Ocon (Renault) 1’17.775

14) Daniil Kvyat (AlphaTauri/Honda) 1’17.841

15) George Russell (Williams/Mercedes) 1’17.931

16) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari) 1’18.201

17) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari) 1’18.323

18) Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 1’18.364

19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1’18.508

20) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’18.777

O Q2 (15 minutos de pista, os 10 primeiros se classificam para a disputa da pole) começou com a Ferrari e a Mercedes de pneus médios, na tentativa de largar com os compostos já que os pneus utilizados para a volta no Q2 devem ser utilizados para a largada.

Bottas fez 1:16.466s – o tempo mais rápido do final de semana até então – e assumiu a liderança do Q2.

Perez ocupou a segunda posição por alguns momentos antes de Hamilton marcar seu tempo 0,358s mais lento do que seu companheiro de equipe e ficar com a P2. Verstappen também fez uma boa volta, suficiente para a P3.

Na Ferrari, enquanto Leclerc conseguiu o oitavo tempo mais rápido entre os 15 pilotos que disputavam o Q2, Vettel era apenas o 14º.

Depois das primeiras voltas no segundo estágio da qualificação, Ocon, Stroll, Kvyat, Vettel e Russell eram os eliminados. Ricciardo corria muitos riscos em 10º.

Faltando pouco menos de cinco minutos para o fim do Q2, todos os pilotos retornaram à pista para mais uma tentativa. A Mercedes aguardou um pouco e também se junto ao grid. Todos calçavam macios, exceto Leclerc.

Russell melhorou e subiu para 14º, com isso Vettel era o último colocado. O alemão não melhorou e foi um dos eliminados no Q2.

Depois da bandeira quadriculada, Ricciardo rodou e bateu de traseira, danificando seu Renault RS20. Mas foi só isso. O australiano avançou para a disputa da pole na 10ª posição.

Junto com Vettel, Ocon, Stroll, Kvyat e Russell foram eliminados no Q2.

Veja a tabela de tempos do Q2:

1) Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16.466

2) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16.824

3) Max Verstappen (Red Bull/Honda) 1’17.038

4) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes) 1’17.129

5) Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault) 1’17.183

6) Lando Norris (McLaren/Renault) 1’17.321

7) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda) 1’17.367

8) Charles Leclerc (Ferrari) 1’17.367

9) Alexander Albon (Red Bull/Honda) 1’17.411

10) Daniel Ricciardo (Renault) 1’17.481

11) Esteban Ocon (Renault) 1’17.614

12) Lance Stroll (Racing Point/Mercedes) 1’17.626

13) Daniil Kvyat (AlphaTauri/Honda) 1’17.728

14) George Russell (Williams/Mercedes) 1’17.788

15) Sebastian Vettel (Ferrari) 1’17.919

No Q3 (12 minutos que definem o pole position), Valtteri Bottas marcou 1:16.986s e assumiu a ponta nos estágios inicias. Hamilton seguiu seu companheiro de equipe na P2, apenas 0,047s atrás. Verstappen era o terceiro 0,121s atrás do líder.

Leclerc conseguiu o quarto tempo, seguido por Perez. Sainz e Norris, a dupla da McLaren, foram sexto e sétimo. Albon, Gasly e Ricciardo – que não participou da primeira tentativa no Q3 enquanto a equipe arrumava os danos causados no Q2 – era o 10º.

A Mercedes voltou para a tentativa final com os pneus médios. Hamilton marcou 1:16.934s e assumiu a P1. Bottas passou e ficou 0,052s atrás do seu companheiro de equipe. Mas ainda restava uma volta para a dupla da Mercedes.

Bottas fez uma volta impecável e marcou 1:16.754s, mas Hamilton foi ainda melhor e superou seu companheiro de equipe por 0,102s para garantir a pole 97 de sua carreira.

Confira o grid de largada pra o GP de Portugal de F1:

1) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16.652

2) Valtteri Bottas (Mercedes) 1’16.754

3) Max Verstappen (Red Bull/Honda) 1’16.904

4) Charles Leclerc (Ferrari) 1’17.090

5) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes) 1’17.223

6) Alexander Albon (Red Bull/Honda) 1’17.437

7) Carlos Sainz Jr. (McLaren/Renault) 1’17.520

8) Lando Norris (McLaren/Renault) 1’17.525

9) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda) 1’17.803

10) Daniel Ricciardo (Renault)

11) Esteban Ocon (Renault) 1’17.614

12) Lance Stroll (Racing Point/Mercedes) 1’17.626

13) Daniil Kvyat (AlphaTauri/Honda) 1’17.728

14) George Russell (Williams/Mercedes) 1’17.788

15) Sebastian Vettel (Ferrari) 1’17.919

16) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari) 1’18.201

17) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari) 1’18.323

18) Romain Grosjean (Haas/Ferrari) 1’18.364

19) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1’18.508

20) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’18.777

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas