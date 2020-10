Mundo Mulher é empurrada para fora de ônibus após cuspir em homem

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Mulher envolve-se em desavença dentro do ônibus Foto: Reprodução Mulher envolve-se em desavença dentro do ônibus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em Vancouver, no Canadá, uma mulher foi jogada para fora de um ônibus após cuspir no rosto de outro passageiro. As imagens foram divulgadas no TikTok e a polícia local investiga o caso.

No vídeo, uma mulher – que não teve a identidade revelada – aparece sem máscara no veículo. Em seguida, ela se vira e cospe no rosto de outro passageiro, que se levante e a empurra com força para fora.

Segundo a imprensa local, a discussão entre os dois teria acontecido devido ao não uso da máscara por parte da mulher. A polícia canadense diz que só ficou sabendo do caso após a repercussão nas redes sociais.

“Nós estamos tentando entrar em contato com a pessoa que postou o vídeo num esforço para reunir informações adicionais”, afirmou o sargento Clint Hampton em entrevista à rede de TV CTV News. Segundo o oficial, a mulher pode ser acusada por agressão, caso seja identificada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo