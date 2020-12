Magazine Hariany Almeida estaria conhecendo melhor Gui Araújo, ex de Anitta

5 de dezembro de 2020

Segundo colunista, Hariany já está fazendo a fila andar e conhecendo melhor o influencer. (Foto: Reprodução/Instagram)

A influencer Hariany Almeida, que recentemente terminou o relacionamento com o DJ Netto, está vivendo um novo amor com o apresentador da MTV e ex de Anitta, Gui Araújo, segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Segundo a publicação, a ex-participante de A Fazenda e o Influncer estaria se conhecendo melhor. Inclusive, os dois estiveram juntos em um hotel, em São Paulo, na noite da última quarta-feira (2). Contudo, por enquanto, o romance entre Hariany e Gui não é namoro, garantiu Fábia.

Hariany Almeida e Netto, com quem teve o último relacionamento, anunciaram término do relacionamento em outubro. Os dois haviam assumido o compromisso durante a pandemia do coronavírus e a separação foi confirmada em outubro, com muitas trocas de elogios entre os eles nas redes sociais.

Já Gui e Anitta, viveram um romance de três meses. Durante o isolamento social, os dois ficaram juntos durante este período morando juntos na casa da artista, no Rio de Janeiro. O apresentador da MTV chegou a falar que não tem nenhum tipo de mágoa sobre a separação.

