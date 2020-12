Magazine Com Covid-19, Marieta Severo é internada com quadro de pneumonia

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Segundo assessoria, internação de atriz de 74 anos foi apenas preventiva por conta da idade. (Foto: Reprodução)

O número de pessoas que foram infectadas pela Coronavírus continua subindo a todo momento. Marieta Severo, de 74 anos, foi mais uma famosa a fazer parte dessa triste estatística. A atriz foi diagnosticada com a terrível doença e acabou apresentando algumas complicações em seu quadro.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da atriz, ela está internada deste sexta-feira (4), no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Após uma bateria de exames, foi constatado que Marieta Severo está com uma pneumonia leve.

Em função disso, a atriz precisou ficar internada no local até que seu quadro não represente mais nenhum risco. Marieta Severo seguirá no hospital por precaução. A famosa estava gravando Um Lugar ao Sol, novela da Globo de Licia Manzo com previsão de estreia em abril de 2021.

Nicette Bruno em estado grave

Nicette Bruno teve no boletim médico revelado neste sábado (5) e ainda não aliviou o Brasil com uma notícia animadora. A atriz precisou fazer hemodiálise após apresentar problemas na função renal. De acordo com boletim médico divulgado nesta tarde.

Nicette Bruno aos 87 anos foi hospitalizada no último dia 29 de novembro, por problemas decorrentes do novo coronavírus. Ela se mantém sedada e dependente de ventilação mecânica, segunda a informação do hospital, e a sua situação ainda é considerada grave.

