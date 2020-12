Magazine Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, diz ter sido esfaqueado no México

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Modelo fez viagem a Cancún a convite de Nadine, mãe do jogador de futebol. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tiago Ramos foi esfaqueado na viagem que fez ao México. Convidado por Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, para ir a Cancún, o modelo se envolveu em uma briga dentro de um restaurante no balneário. “Cheguei no restaurante e pedi um prato de carne, não sei o que aconteceu, não fiz nada, mas não me deixaram ficar”, contou Tiago no seu perfil no Instagram.

Na postagem, Tiago mostrou o rosto machucado e a boca inchada. A região da nuca aparece ensanguentada. O modelo disse que apanhou de dois homens e um terceiro o atingiu com uma faca nas costas. “Isso não vai ficar assim. Eu tenho o número de quem fez isso e vou voltar ao México”, afirmou.

Ele também voltou a falar sobre a depressão que diz sofrer e informou que está sozinho em Cancun, dando a entender que Nadine foi embora antes. “Estou sozinho aqui, véio… Não sei como vou voltar para o Brasil assim. Vou ter q colocar um boné, sei lá… Mas eu volto aqui”, completou.

