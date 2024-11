Acontece Harmonização de espumante com hambúrguer é novidade no T.T. Burger de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Rótulos da vinícola gaúcha Vita Eterna foram combinados com hambúrgueres. Foto: Lucas Yan Foto: Lucas Yan

Em uma combinação inusitada que promete surpreender os paladares mais exigentes, o T.T. Burger Porto Alegre agora conta com os rótulos da Vinícola Vita Eterna na sua carta de bebidas. Com sua acidez e notas frutadas, os espumantes contrastam com os sabores suculentos do hambúrguer gourmet, desde os mais clássicos até os mais criativos. Para promover a parceria, as marcas criaram um menu harmonizado que estará disponível no dia 27 de novembro, apenas no jantar, das 19h30 às 21h30, mediante reserva antecipada com o restaurante.

Por um valor de R$ 129,00 por pessoa, a experiência inclui um menu exclusivo com sequência de três meias porções de hambúrguer acompanhadas de batatas fritas trufadas e canoa, harmonizadas com espumantes. Entre as opções estão o T.T. Trufado (T.T. Burger), além de lanches das marcas irmãs do T.T. Burger: o Gordo com bacon (Três Gordos); e o Tom Ticken Parm (Tom Ticken). Para os vegetarianos, o cardápio oferece duas opções: T.T. Trufado e T.T. Burger.

Os hambúrgueres serão harmonizados com dois espumantes intercalados: Brut e o Brut Rosé da Vita Eterna, jovem e premiada vinícola gaúcha, de Pinto Bandeira (RS), que recebeu o título de ‘Vinícola do Ano’ pelo Guia Descorchados 2024, uma das principais publicações de vinhos da América Latina.

Seja em uma refeição descontraída entre amigos ou em um jantar especial a dois, essa harmonização é uma oportunidade de explorar novas sensações. É necessário fazer reserva através do contato: (51) 99103-1358.

Serviço:

Harmonização T.T. Burger + Vita Eterna

Local: T.T. Burger Porto Alegre (Pátio 24 – Rua 24 de outubro, 1454 – Auxiliadora)

Data: 27 de novembro (quarta-feira), das 19h30 às 21h30

Valor: R$ 129,00 – Pagamento antecipado via pix.

Reservas: (51) 99103-1358

