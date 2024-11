Acontece Prêmio Líderes Rio Grande do Sul reconhece empresas destaque no ano de 2024

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

“Esse prêmio vai muito além de uma celebração; ele representa o reconhecimento da resiliência e inovação que moldam o futuro do Rio Grande do Sul", ressaltou Delton Batista, presidente do Sistema LIDE RS. Foto: O Sul Foto: O Sul

O Prêmio Líderes Rio Grande do Sul 2024 foi entregue nesta terça-feira (12), na sede do Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A cerimônia, promovida pelo Grupo de Líderes Empresariais do Estado (LIDE RS), reconheceu empresas e instituições que se destacaram no último ano. A premiação ocorreu durante o painel “O Futuro de Porto Alegre” realizado em conjunto com a Rede Pampa de Comunicação.

O encontro contou com a presença de grandes empresários e autoridades em um local revitalizado após ser afetado pelas enchentes de maio. O prefeito reeleito da capital, Sebastião Melo, foi o convidado especial do painel e elencou as prioridades para o próximo ano.

“A reconstrução da proteção de cheias é o debate que está posto e ações estão sendo realizadas. O segundo tema é a questão da educação. Nós avançamos muito, reconhecemos que o IDH de Porto Alegre está fraco e nós queremos mudar esse patamar. A saúde também tem muitos desafios que tem que ter um casamento Estado, União e Município, que nós sozinhos não resolvemos a fila. Bom, e os cuidados com a cidade também, iluminação, corte de grama, bom asfalto, segurança pública”, explicou o prefeito da capital.

Durante o evento, marcas que fazem a diferença foram reconhecidas com o Prêmio Líderes Rio Grande do Sul 2024. Foram premiadas pela resiliência e empreendedorismo durante o ano as organizações: Vulcabras, Fruki, UniRitter, Equatorial, CREA RS, South Summit Brazil Porto Alegre, BRDE e o Instituto Caldeira – anfitrião do evento.

“Quando nós trazemos pessoas de diferentes áreas para pensar soluções conjuntas, sem dúvida alguma, que a gente traz ganho, a gente potencializa essas soluções para o melhor para a sociedade. E aí, ao se deparar com novas situações como essa que nós vivemos, e ainda estamos saindo dela, certamente estando melhor preparados, os efeitos serão menos críticos e a nossa capacidade de superação muito mais rápida para voltar ao normal”, comentou Riberto Barbanera, o diretor-presidente da CEEE Equatorial, um dos homenageados do Prêmio.

Porto Alegre é uma cidade estratégica não só para o estado, mas para o país. A capital gaúcha possui infraestrutura robusta para os empreendimentos e uma localização privilegiada.

“Nós temos acessos por rio, nós temos acessos por um aeroporto robusto que tem uma pista de três quilômetros que pode pousar qualquer tipo de aeronave, nós temos vários acessos a rodovias federais. Então é uma cidade com uma potencialidade grande, com uma grande boa vontade administrativa e governamental, e é a capital de um dos estados com maior PIB no país. Então nós não podemos negar que Porto Alegre é um festival de potenciais em todas as áreas”, comentou a vice-prefeita eleita da capital, Betina Worm.

Com 18 emissoras, a Rede Pampa conta com mais de 50% da audiência do rádio no Rio Grande do Sul. Através da TV Pampa, mais de 11 milhões de gaúchos acompanham notícias e debates diários sobre o Brasil e o mundo. Nas plataformas digitais, o grupo gaúcho alcança públicos de todas as partes do mundo e usa a força da comunicação para ajudar no desenvolvimento da Porto Alegre do futuro.

“Tudo que é importante para o nosso estado, para o nosso município, para a nossa capital gaúcha, é importante para a Rede Pampa de Comunicação, que é um grupo verdadeiramente envolvido com a sua comunidade, inserido nas questões que são relevantes para o dia-a-dia dos porto-alegrenses e dos gaúchos. E, por isso, a Rede Pampa está aliada ao LIDE em mais um grande momento, onde discutimos tudo aquilo que deve ser promovido nesse novo ciclo da gestão da capital porto-alegrense”, ressaltou o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret.

