Acontece José Roberto Tadros recebe Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em noite de homenagens na Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn e Zildo de Marchi receberam Medalha Nacional do Mérito Comercial da Paz Social João Daudt D’Oliveira Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, o empresário amazonense José Roberto Tadros recebeu a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul. A honraria concedida pela Fecomércio-RS foi entregue em cerimônia na sede da entidade, em Porto Alegre, na noite desta terça-feira (12). O reconhecimento é inédito e será concedido pela Federação a cada dois anos para homenagear entidades e personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo do Estado.

“Representamos mais de 70% dos estabelecimentos gaúchos. Somos o setor que mais emprega, que mais gera riqueza, que mais impulsiona a economia do nosso Estado e do nosso País. E, como em qualquer grande caminhada, nosso sucesso não seria possível sem aqueles que, com visão estratégica, sabedoria e coração generoso, nos guiam, inspiram e lideram. Assim, é com grande honra e imenso orgulho que homenageamos o Dr. José Roberto Tadros”, destacou o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. “Hoje, o Sistema CNC-Sesc-Senac, as Federações e os sindicatos empresariais de todo o País são mais fortes, mais unidos e mais respeitados graças a sua visão arrojada e a sua incansável luta pela defesa dos interesses do nosso setor”, completou.

Tadros é amazonense, empresário do setor terciário desde 1974, advogado, pós-graduado em Ciências Políticas, líder sindical empresarial, escritor e está à frente da CNC, confederação nacional que engloba as federações comerciais de todo o País, desde 2018. Ele também foi cônsul honorário da Grécia na Amazônia durante 20 anos, membro do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, presidente da Academia de Ciências e Letras Jurídicas, vice-presidente da Academia Carioca de Direito, presidente da Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências, membro da Academia Amazonense de Letras, da Academia Nacional de Agricultura, do Pen Clube do Brasil, membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Doutor Honoris Causa pela Universidade Santa Úrsula e pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe). À frente da CNC, tem ampliado o protagonismo da entidade nacionalmente e fortalecido a atuação de seus braços sociais: o Sesc e o Senac. Frente aos impactos das enchentes à economia gaúcha, a união do Sistema Comércio sob seu comando foi essencial no envio de assistência e no pleito de medidas econômicas em prol dos gaúchos.

“Sinto-me extremamente grato por ser homenageado por esta Fecomércio e por fazer parte deste histórico momento, em que tenho o privilégio de ser o primeiro a receber a Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul”, discursou Tadros. “Não tenho dúvida de que ainda teremos muitas realizações pela frente e estaremos sempre juntos pelo setor terciário e pelo maravilhoso povo dessa terra de heróis”, completou o homenageado.

Presente na cerimônia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, elogiou as entidades do Sistema CNC por seu papel no apoio ao empreendedores e na reconstrução do Estado. “Em nome da nossa cidade, vim para somar a essa justa homenagem a alguém que trabalhou e trabalha muito para que esse país dê certo”, declarou. O jantar de entrega da Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul contou com a participação da Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia do Exército e da cantora Luiza Barbosa.

Luiz Carlos Bohn e Zildo de Marchi são homenageados com honraria nacional

Surpresa aos presentes, o jantar na sede da Fecomércio-RS também marcou a entrega de honrarias nacionais, da Confederação Nacional do Comércio. O presidente da Federação Gaúcha, Luiz Carlos Bohn, e o vice-presidente, Zildo de Marchi, foram agraciados com a Medalha Nacional do Mérito Comercial da Paz Social João Daudt D’Oliveira, um reconhecimento a personalidades por sua colaboração ao comércio de bens, serviços e turismo brasileiro como um todo. Os homenageados receberam a medalha, emocionados.

Obra de escola e entrega de R$5 milhões em doações marcam agenda de Tadros nesta quarta-feira (13/11)

A passagem do presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, pela Capital Gaúcha, tem outras duas agendas importantes nesta quarta-feira, 13 de novembro. O líder empresarial participa, às 11h, do lançamento da pedra fundamental da nova escola do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac em Porto Alegre, que será construída junto ao Sesc Protásio Alves. Representando um investimento de cerca de R$35 milhões, a nova instituição de ensino contemplará do Ensino Infantil ao Técnico e será nomeada em homenagem a Tadros.

Na sequência, a partir das 16h30, ele estará no Sesc Comunidade, realizando ato de entrega de uma série de doações da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc a entidades assistenciais gaúchas. São R$5 milhões em donativos, entre uma carreta para qualificar a logística de distribuição de alimentos pelo Sesc Mesa Brasil, e equipamentos de cozinha para 103 instituições sociais de Porto Alegre, Canoas, Guaíba, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Novo Hamburgo, Montenegro, Nova Santa Rita, Estância Velha, Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Alvorada e Gravataí.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/jose-roberto-tadros-recebe-merito-comercial/

José Roberto Tadros recebe Ordem do Mérito Comercial do Rio Grande do Sul

2024-11-13