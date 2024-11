Acontece Iguatemi Porto Alegre recebe desfiles temáticos de Natal

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Com personagens caracterizados, apresentações acontecem sempre nas quartas-feiras, às 19h30, até o dia 18 de dezembro. Foto: Lucas Seghessi Foto: Lucas Seghessi

Com foco na solidariedade e com muita diversão para todos os clientes, o Natal do Bem do Shopping Iguatemi já está encantando o público com as suas atrações especiais. A partir desta quarta-feira (13), para complementar a programação, o shopping apresenta também os tradicionais desfiles temáticos de Natal. As apresentações acontecem sempre nas quartas-feiras, às 19h30, com início em frente à Renner no 2º piso. A última performance está marcada para o dia 18 de dezembro.

Durante o espetáculo, os personagens tomarão conta dos corredores do shopping com uma apresentação emocionante. Além disso, nas mesmas datas em que ocorrem os desfiles, os artistas realizam pequenas interações com o público em determinados espaços do shopping: às 14h, 15h, 16h, 17h e 18h.

Campanha Natal do Bem

Entre 6 de novembro e 6 de janeiro de 2025, a Praça Erico Verissimo, na área central do shopping, se transforma em um grande parque para incentivar a ajuda ao próximo por meio da compra de ingressos solidários – no valor simbólico de R$ 4,00.

Assim como nas edições anteriores, o shopping busca dar visibilidade a projetos sociais relevantes, sempre sensibilizando os visitantes enquanto eles se encantam com as atrações natalinas. Nesse ano, além da ONG Ação da Cidadania – organizadora do Natal Sem Fome, o Iguatemi apoiará outras três instituições que acolhem crianças, idosos e animais: Pão dos Pobres, Asilo Padre Cacique e Santuário Voz Animal. Na hora da compra dos ingressos para o parque, o próprio cliente escolhe para qual instituição quer doar.

Cada bilhete dará direito a brincar em uma das seguintes atrações: carrossel, aviãozinho e nos jogos eletrônicos de basquete e aventuras do Noel. O espaço também conta com brinquedos gratuitos para completar a diversão da criançada: bate-bate do Noel, pesca natalina e boca do Noel.

Como forma de estimular e propagar a diversidade, o shopping também preparou uma decoração inclusiva, que traz personagens caracterizados de Papai e Mamãe Noel com pele negra, parda e branca, e um cadeirante, representando os PCDs.

O urso inflável de Natal, de 3,5 metros, estará presente na entrada principal do estabelecimento. E neste ano, além da tradicional réplica de 2,5 metros do Scooby usando um gorro natalino, o shopping irá receber a estátua de mais uma mascote muito querida: a gatinha Cancelinha, acolhida pela equipe do estacionamento.

Por fim, mais uma novidade: um álbum de figurinhas digital do Parque do Noel. Para começar a coleção, basta apontar a câmera do celular para o QR code na decoração, baixar o álbum e resgatar as figurinhas nos 4 totens que estão pelo mall. As figurinhas serão liberadas aos poucos, até 06/01. Quem completar o álbum pode resgatar 5 ingressos do Parque do Noel diretamente na bilheteria.

Promoção de Natal

A promoção de Natal do Iguatemi é uma forma de fazer o bem ao próximo e concorrer a dois automóveis NETA X 500 Confort 2024. De 18 de novembro a 06 de janeiro, com R$ 600 em compras, os clientes ganharão um panetone Kopenhagen (com limite de um brinde por CPF, enquanto durarem os estoques) e um número da sorte para concorrer aos carros. Ao cadastrar as notas no app do Iguatemi, os clientes poderão votar em uma das quatro instituições participantes do Natal do Bem – a mais votada receberá a doação de R$ 10 mil do shopping Iguatemi ao final da campanha.

A apuração dos contemplados na promoção ocorre no dia 13/01/2025, na administração do shopping e está atrelada ao resultado da Loteria Federal do dia 11/01/2025. O regulamento, as lojas e os restaurantes participantes, assim como o certificado de autorização SEAE/ME, podem ser consultados em www.iguatemiportoalegre.com.br.

Saiba mais sobre as instituições e projetos sociais apoiados

Asilo Padre Cacique

ONG fundada em 1898 que acolhe e mantém pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, com programas, projetos e benefícios socioassistenciais, culturais e recreativos. @asilopcacique

Natal sem fome – Ação da Cidadania

Mobilização da sociedade civil que, desde 1994, arrecada alimentos por todo o Brasil para oferecer um Natal mais digno a famílias em situação de vulnerabilidade social. @acaodacidadania

Pão Dos Pobres

Fundação criada em 1895 que atende mais de 1.800 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio de acolhimento institucional e projetos socioeducativos. @fundacaopaodospobres

Santuário Voz Animal

Instituição que abriga cerca de 300 animais entre cães, gatos, porcos, vacas, cavalos e aves, todos vítimas de abandono, maus tratos e/ou resgatados da indústria pecuária. @sant_vozanimal

