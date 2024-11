Acontece Minas no Palco acontece em Porto Alegre para impulsionar negócios femininos

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Realizado na Fábrica do Futuro, o evento promoverá troca de conhecimento, networking e a celebração do protagonismo das mulheres em cargos de liderança e no empreendedorismo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Minas de Propósito e a Palco Inteligência de Negócios se uniram para realizar no dia 23 de novembro, sábado, a primeira edição do MINAS no PALCO, um evento criado para reunir mulheres, empreendedoras e líderes de empresas para uma tarde dedicada à troca de experiências, conhecimento e conexões, que acontecerá na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre. As empresárias Miriã Antunes, CEO do Minas de Propósito e sócia-fundadora da Plural, juntamente com Juliana Saboia e Mariana da Rosa, sócias-fundadoras da Palco Inteligência de Negócios, uniram suas vastas experiências no mundo corporativo e acadêmico para criar o evento.

Com anos de atuação e destaques como palestrantes em importantes eventos como o Gramado Summit, FBV e Noroeste Summit, o Minas no Palco proporcionará às participantes uma tarde rica em conhecimento e networking. O evento contará com painéis sobre diversos temas, com o objetivo de potencializar o protagonismo feminino.

“Criamos esse evento com o intuito de trazer temas que são pilares importantes no dia a dia de mulheres que atuam em cargos estratégicos em empresas e também, daquelas que estão à frente de um negócio, com a presença de speakers que irão compartilhar suas experiências em diversos segmentos do mercado”, diz Mariana da Rosa.

A expectativa é reunir mais de 150 mulheres, que buscam alcançar novos patamares e explorar novas oportunidades. “O propósito do evento é criar um ambiente onde as mulheres possam se inspirar, aprender e, acima de tudo, se fortalecer mutuamente para enfrentar os desafios do mercado com mais confiança. Além disso, queremos incentivá-las a comprar, contratar e formar colaborações umas com as outras”, ressalta Miriã Antunes.

Line-up do MINAS no PALCO

A programação do Minas no Palco contará com a apresentação do evento feita por Paula Bragagnolo, que é fundadora e diretora criativa da PGB Inteligência. A abertura da programação será com a presença das idealizadoras do evento, Miriã Antunes, Juliana Saboia e Mariana da Rosa.

Na sequência, acontece a Palestra Construindo uma Carreira com Propósito, com Marta Saft (Diretora-Presidente da Thoughtworks) e o painel Facilitação de Networking: Transformando talentos em oportunidades com Thais Reali (CEO da Reali Innovation).

Haverá também o Painel Gestão Estratégica e Negócios, com Renata Schenkel (Co-CEO da Escala), Clarissa Millford (CEO da Academia TT), Bruna Ranzan (Head de Marketing da Trinca), que será mediado por Mariana da Rosa (sócia-fundadora da Palco Inteligência de Negócios).

O encontro Liderança e Futuro do Trabalho, com Isabel Schutt (Superintendente do Sicredi), Fernanda Fossati (Sócia do TozziniFreire), Michele Modelski (CEO do Grupo In) marca presença na programação, tendo Juliana Saboia (sócia da Palco Inteligência de Negócios), como mediadora.

No fim da tarde, acontece o Painel Marketing e Vendas com Melissa Resch (CEO da VOZ Colab), Giulia Silvestre (Sócia e CEO da Plural), Dóris Baumer (Sócia e COO da Don Comunicação Digital), com a mediação de Miriã Antunes (CEO do Minas de Propósito e sócia-fundadora da Plural).

Para encerrar, o Painel Conectando os Pontos, será a atividade responsável por fechar as atividades, dando sequência a uma happy hour com muito networking entre as convidadas e palestrantes.

O MINAS no PALCO é aberto ao público e os ingressos podem ser adquiridos pelo Site.

Serviço:

Evento Minas no Palco

Data: 23 de novembro – sábado

Local: Fábrica do Futuro

Endereço: Rua Câncio Gomes, 609 – Floresta, Porto Alegre – RS

Ingressos: Site

