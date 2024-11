Acontece Evento em Porto Alegre reúne especialistas do varejo nacional para debater inovação na gestão e novas tecnologias para o setor

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Promovido pela WayUp Brasil, o encontro vai discutir iniciativas para impulsionar vendas e fortalecer o relacionamento com o consumidor Foto: Felipe Gaieski Foto: Felipe Gaieski

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No próximo dia 13 de novembro, a WayUp Brasil, fintech fundada em Porto Alegre, especializada em produtos e serviços financeiros para o varejo, promoverá no Instituto Caldeira a primeira edição do WayUp Talks. O evento reunirá especialistas do setor varejista para debater inovação, tecnologia e estratégias que respondam aos principais desafios enfrentados pelo segmento. “O grande desafio para o varejo é acelerar as vendas com baixo custo, gerando receitas adicionais e fidelizando o cliente. O objetivo desse encontro é justamente apontar soluções e tecnologias que ajudem os lojistas nesse objetivo. Nossa ideia é promover um debate que ajude a preparar o varejo para um futuro de transformações cada vez mais rápidas”, comenta Cláudio César Burtet, co-founder e CEO da WayUp Brasil.

A programação iniciará com a palestra “Gerenciando o Sucesso do Cliente”, ministrada por Deivison Vieira, consultor em CRM,CS e CX. Logo após, a programação segue com a palestra “Descomplicando a Integrações de Plataformas”, com Antonio Castro, Head de Tecnologia da DB Server. Na sequência, o painel “Empreender com Inovação no Varejo” reunirá Marcelo Marques, co-founder da Mobly; Peter Furukawa, CEO da Quero-Quero; e Fabiana Taccola, diretora de Operações das Lojas Renner e Claudio César Burtet, co-founder e CEO da WayUp Brasil. As lideranças vão debater como a tecnologia, aliada a estratégias inovadoras de marketing e gestão, podem fortalecer o relacionamento e a fidelização dos consumidores, ampliar as vendas e ajudar o varejo a se adaptar à nova dinâmica do mercado.

De acordo com Burtet, “o evento é uma oportunidade única de compartilhar iniciativas e boas práticas de companhias referência em seu setor para enfrentar os desafios de 2025 num setor cada vez mais competitivo como o varejo. Inovar deixou de ser uma escolha para se tornar uma necessidade”, afirma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/evento-varejo-nacional-debater-inovacao/

Evento em Porto Alegre reúne especialistas do varejo nacional para debater inovação na gestão e novas tecnologias para o setor

2024-11-12