Acontece Evento em Porto Alegre terá ingresso solidário em prol do Instituto Criança Mais Feliz RS

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Todo o material será revertido para a ONG montar as cestas básicas que serão entregues no Natal para 200 famílias. Foto: Divulgação Todo o material será revertido para a ONG montar as cestas básicas que serão entregues no Natal para 200 famílias. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (14), véspera de feriado de Proclamação da República, o Bar Opinião, em Porto Alegre, será palco de um evento em prol do Instituto Criança Mais Feliz RS.

Os ingressos solidários para os shows das bandas DIBOB e Seu Cuca podem ser adquiridos através do site sympla. Eles deverão ser comprovados no dia do show, com a entrega de 1kg de alimento não perecível. Todo o material será revertido para a ONG montar as cestas básicas que serão entregues no Natal para 200 famílias.

Os shows iniciam a partir das 22h30 no Opinião – Rua José do Patrocínio, 834.

Atuando desde 2015, com trabalho 100% voluntário, o Instituto Criança Mais Feliz RS já atendeu mais de 30 mil crianças com a entrega direta de mais de 10 milhões de donativos e foram entregues nas comunidades em situação de vulnerabilidade diversas que pedem ajuda.

https://www.osul.com.br/evento-em-porto-alegre-tera-ingresso-solidario-em-prol-do-instituto-crianca-mais-feliz-rs/

2024-11-11