Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Prêmio Líderes Rio Grande do Sul 2024 será entregue durante painel com o tema "O Futuro de Porto Alegre", evento em correalização com a Rede Pampa, que ocorrerá no Instituto Caldeira. Foto: LIDE RS/Reprodução Foto: LIDE RS/Reprodução

O Prêmio Líderes Rio Grande do Sul 2024 reconhecerá empresas e instituições que se destacaram no último ano, durante evento em correalização com a Rede Pampa de Comunicação, no Instituto Caldeira, nesta terça-feira (12). Promovido pelo maior grupo multissetorial do Brasil, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, a cerimônia de entrega será realizada durante um Painel Especial com o tema “O Futuro de Porto Alegre”, que contará com a presença do prefeito reeleito da capital gaúcha, Sebastião Melo, além de empresários, executivos e autoridades.

Serão premiadas pela resiliência e empreendedorismo durante o ano de 2024 organizações como: Vulcabras, Fruki, UniRitter, Equatorial, CREA RS, South Summit Brazil Porto Alegre, BRDE e o Instituto Caldeira – anfitrião do evento.

O Prêmio Líderes Rio Grande do Sul 2024 ganha ainda mais relevância ao engajar líderes e instituições locais, ampliando o impacto da iniciativa. Delton Batista, presidente do Sistema LIDE RS e LIDE SC, ressaltou a importância do evento para valorizar e reconhecer as conquistas empresariais no estado: “Esse prêmio vai muito além de uma celebração; ele representa o reconhecimento da resiliência e inovação que moldam o futuro do Rio Grande do Sul.”

A Vulcabras, reconhecida por sua resiliência e espírito empreendedor, e a Fruki, que celebra seu centenário em 2024, foram previamente homenageadas no Prêmio Líderes Santa Catarina 2024, em Florianópolis. Agora, recebem o destaque também no Rio Grande do Sul, reforçando o impacto de suas trajetórias inspiradoras. A Vulcabras representa o DNA de resiliência das empresas gaúchas, enquanto a Fruki, símbolo de persistência e inovação, receberá a homenagem das mãos do presidente do Grupo MARPA, Valdomiro Soares, destacando o impacto duradouro das empresas centenárias na economia do estado.

O futuro de Porto Alegre

Além das homenagens, o evento proporcionará um espaço de discussão sobre o futuro de Porto Alegre, reunindo lideranças empresariais e institucionais em um debate sobre os caminhos para o desenvolvimento da capital. O prefeito reeleito Sebastião Melo será o convidado especial desta edição. “É uma oportunidade única para traçarmos juntos as estratégias que vão impulsionar Porto Alegre como uma cidade inteligente, com investimentos em infraestrutura e educação”, afirmou Delton Batista.

O evento terá início às 8h30, no Instituto Caldeira (Tv. São José, 455 – Navegantes, Porto Alegre), exclusivo para convidados. As vagas são limitadas, sob confirmação de presença pelo Site.

