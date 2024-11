Acontece Nova Diretoria Executiva da Associação do Ministério Público do RS toma posse no dia 13 de dezembro

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares, esteve na Rede Pampa em visita ao vice-presidente do grupo de comunicação, Paulo Sérgio Pinto, ocasião em que foi entregue o convite para a Solenidade de Posse da nova diretoria da entidade. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a eleição confirmar o promotor Fernando Andrade Alves como presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS) para o biênio 2024-2026, a entidade divulgou que a solenidade de posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho de Representantes ocorrerá no dia 13 de dezembro. O convite para o evento foi entregue pelo atual presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares, ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, durante visita institucional à sede da Rede Pampa, nesta segunda-feira (11).

“A Rede Pampa sempre foi muito parceira da Associação em todas as iniciativas. Encerrando agora um período de dois mandatos, totalizando quatro anos que estive à frente da Associação e tendo a satisfação de estar agora entregando para o meu atual vice-presidente os destinos da nossa entidade, eu não poderia deixar de estar aqui convidando a Rede Pampa, como nossa amiga e parceira, para estar junto nesse momento que é tão importante para nós, de passagem de bastão, nessa renovação que se faz de dois em dois anos na diretoria da entidade”, convidou o atual presidente.

A solenidade ocorrerá no auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público do RS (Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, 80, 3º andar – Praia de Belas, Porto Alegre), a partir das 18h. Após a cerimônia, ocorrerá um jantar no Salão Nobre da Catedral Metropolitana de Porto Alegre para os convidados, onde também será comemorado o 83º aniversário da AMP/RS.

Durante a visita desta segunda-feira, João Ricardo Santos Tavares recordou passagens marcantes do período de 4 anos que esteve à frente da Associação. Em especial, dois congressos em momentos desafiadores, um no pós-pandemia e outro no pós-enchentes, que bateram recorde de participantes, reunindo colegas de todo o Brasil.

“Este ano realizamos mais um congresso, que foi posterior às enchentes, então era um desafio também até mesmo porque o aeroporto Salgado Filho estava fechado. Mesmo assim, nós tivemos a participação de 701 congressistas e ele foi, portanto, o segundo maior congresso da história dos congressos que realizamos”, relembra.

Outro marco da gestão de Tavares foi a derrubada da PEC 05/2021, que tratava da composição do Conselho Nacional do Ministério Público: “Um desafio muito grande, que a imprensa teve um papel muito importante, foi a derrubada da PEC 05, que, na realidade, queria acabar com a independência funcional dos membros do Ministério Público. Isso seria extremamente nefasto, não para nós, mas para a sociedade sobretudo, que não teria mais um promotor independente para atuar em benefício dela”.

A eleição deste ano para definir a nova presidência a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul contou com a participação de 737 associados e o resultado foi divulgado durante Assembleia-Geral Ordinária realizada na sede da entidade, no dia 8 de novembro. Liderada pelo promotor Fernando Andrade Alves, a Chapa 1 venceu o pleito com 94% dos votos, assegurando também a aprovação de seu Conselho de Representantes, que obteve também 94% dos votos.

Confira abaixo a nova Diretoria do AMP/RS que toma posse no dia 13 de dezembro de 2024.

Diretoria Executiva 2024-2026

Presidente: Fernando Andrade Alves

Vice-presidente Administrativo e Financeiro: Henrique Rech Neto

Vice-presidente de Núcleos: Luciana Cano Casarotto

Vice-presidente de Valorização Funcional: Reginaldo Freitas da Silva

Vice-presidente de Relações Institucionais: Karine Camargo Teixeira

Vice-presidente de Mobilização Social e Relacionamento: Julia Ilenir Martins

Vice-presidente de Jubilados: Guacira de Almeida Martins

Conselho de Representantes Titulares

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Fernando César Sgarbossa

Márcia Regina Nunes Villanova

Miguel Bandeira Pereira

Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto

Conselho de Representantes Suplentes

Frederico Carlos Lang

Lisiane Villagrande V. da Fonseca

Raynner Salles de Meira

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/nova-diretoria-amprs-toma-posse-em-dezembro/

Nova Diretoria Executiva da Associação do Ministério Público do RS toma posse no dia 13 de dezembro

2024-11-11