Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

O torneio é o maior evento hípico do Sul do Brasil e em 2023 reuniu mais de 300 cavaleiros e amazonas. Foto: Regimento Osorio/Reprodução Foto: Regimento Osorio/Reprodução

A 23ª edição do Concurso Hípico Noturno Marechal Osorio terá início nesta quinta-feira (14) no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), em Porto Alegre. A competição se estende até o domingo (17) e inclui também a Final do Campeonato de Saltos do Comando Militar do Sul e a Final da Copa Garança dos Colégios Militares.

O torneio é o maior evento hípico do Sul do Brasil e em 2023 reuniu mais de 300 cavaleiros e amazonas. A 23ª edição do Concurso encerra o calendário de atividades hípicas organizadas pelo Comando Militar do Sul.

Participam da competição diversas equipes formadas por militares e civis de várias Federações Equestres e Organizações Militares do Brasil, além dos Colégios Militares de Porto Alegre, Santa Maria e Curitiba.

A provas serão realizadas na Pista Dragões de Minas Gerais, nas dependências do Regimento Osorio. Neste ano, a Pista contará com novo piso, nova iluminação e novas arquibancadas, ambas com padrão internacional.

O evento é aberto ao público geral, com entrada franca. Haverá praça de alimentação e estacionamento no local. O 3º Regimento de Cavalaria de Guarda está localizado na Rua Doutor Salvador França, 201, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

