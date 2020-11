Magazine Harry Styles é o primeiro homem sozinho a estampar uma capa da Vogue

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Harry Styles usando vestido da Gucci para a Vogue. (Foto: Reprodução/ Twitter)

Usando um vestido da Gucci, o cantor britânico Harry Styles foi o primeiro homem a estampar sozinho a capa da revista Vogue americana. Alessandro Michele, diretor criativo da marca e amigo de Harry, criou o vestido de renda e o paletó preto que o cantor usa na capa, brincando com os estereótipos de gênero no vestuário. A manchete é “Harry Styles faz suas próprias regras”.

“As roupas existem para a gente se divertir, experimentar e brincar. O que é realmente empolgante é que todas esses limites estão simplesmente se desintegrando”, afirmou o cantor de “Watermelon Sugar” à revista. Quando você tira da frente a regra ‘Há roupas para homens e há roupas para mulheres’, uma vez que remove quaisquer barreiras, obviamente você abre um lugar no qual você pode brincar. “Vou às lojas às vezes e me vejo olhando as roupas das mulheres pensando que são incríveis. É como qualquer coisa – sempre que você coloca barreiras em sua vida, está apenas se limitando”, diz. “Há muita alegria em brincar com roupas. Nunca pensei muito sobre o que isso significa – torna-se apenas uma parte estendida da criação de algo”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine