Magazine Caio Castro se manifesta sobre boatos de término com Grazi Massafera

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Ator se manifesta sobre boatos de término. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Caio, de 31 anos, se tornou alvo de rumores de que não estaria mais com Grazi Massafera, de 38. Tudo começou quando ele apareceu em uma foto com amigos, sem a aliança de compromisso que tem com a atriz.

Depois de muitos boatos de que o namoro teria chegado ao fim, ele decidiu se manifestar sobre o assunto em seu perfil do Instagram:

“E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Pqp, Caio Castro hahahahahahaha. Drástica tem que ser a minha paciência hahahahaha”, ironizou.

