Heinze aceitou o Ministério da Agricultura e vai apoiar Onyx ao governo gaúcho, segundo site "O Antagonista"

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Presidente Jair Bolsonaro e o senador Luis Carlos Heinze Foto: Arquivo pessoal Presidente Jair Bolsonaro e o senador Luis Carlos Heinze. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

O site “O Antagonista” anunciou no final na manhã desta segunda-feira (28), que o senador gaúcho Luis Carlos Heinze assumirá o ministério da Agricultura. Informa o site que “após acordo para apoiar a candidatura de Onyx Lorenzoni ao governo do Rio Grande do Sul, Luis Carlos Heinze substituirá Tereza Cristina no Mapa”.

Diz a notícia que “o senador Luis Carlos Heinze (PP) acertou com Jair Bolsonaro dar seu apoio a Onyx Lorenzoni na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Ele anunciará a desistência de sua pré-candidatura nos próximos dias.

Em troca, Heinze será nomeado no lugar de Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra deixará o cargo no dia 1 de abril para concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul.

Com a chegada de Heinze ao Ministério da Agricultura, o atual secretário-executivo Marcos Montes, homem de confiança de Cristina, deixará a pasta. Ele será substituído por Nilson Leitão, ex-deputado e presidente do Instituto Pensar Agropecuária (IPA).”

Gabinete de Heinze desmente a informação

A coluna tentou contato com o senador Luis Carlos Heinze nesta segunda-feira. Em Brasília, seu chefe de gabinete Claudio Santa Catarina informa que “não é verdade. O Senador é pré-candidato ao governo do Estado não tem acordo algum”.

