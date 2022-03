Rio Grande do Sul Hemocentro do Estado necessita de doação de sangue com urgência

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

A necessidade é de doações de sangue de todos os tipos, mas especialmente O+ e O-. Foto: Myke Sena/MS A necessidade é de doações de sangue de todos os tipos, mas especialmente O+ e O-. (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), precisa com urgência de doações de sangue de todos os tipos, mas especialmente O+ e O- . “ Alertamos a população para os baixos níveis dos estoques de sangue necessários para abastecer cerca de 40 hospitais” explica a diretora do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH), Kátia Brodt. Segundo ela. são necessárias cerca de 100 bolsas de sangue doadas todos os dias para suprir a demanda.

O atendimento está sendo realizado preferencialmente com agendamento prévio através de telefone ou whatsapp, pelos números (51) 98405-4260 ou (51) 3336-6755, ramal 102. Também está disponível um link pelo site da SES para agendamento de doação de sangue nos Hemocentros de Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas.

Os doadores que forem diretamente ao Hemorgs serão atendidos por ordem de chegada e seguindo protocolos de segurança sanitária de controle da Covid-19.

Pontos de coleta

Para facilitar a doação de sangue em mais locais do interior do Estado, a Secretaria da Saúde (SES/RS) está instituindo Pontos de Coleta de Sangue para além dos hemocentros regionais. Em um primeiro momento, serão beneficiados os municípios de Bagé, Sapucaia do Sul e Frederico Westphalen.

