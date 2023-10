Rio Grande do Sul Hemocentro do Rio Grande do Sul faz Campanha de Halloween para captação de sangue

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

A divulgação da campanha começou a circular nas redes sociais da Secretaria Estadual da Saúde na semana passada Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul) está realizando uma Campanha de Halloween para captação de sangue, pois os estoques estão com níveis baixos, às vésperas do feriado de Finados (02).

A divulgação da campanha começou a circular nas redes sociais da SES (Secretaria Estadual da Saúde) na semana passada. Neste dias anteriores ao feriadão, o Hemocentro está intensificando o pedido de doações. São necessários todos os tipos de sangue, preferencialmente os tipos O+ e O-.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon, em Porto Alegre. A pessoa interessada pode agendar a doação pelo site da SES ou pelo WhatsApp: (51) 98405-4260. O doador que não for da Capital, pode doar no hemocentro mais próximo da sua casa.

Devido ao feriado de Finados na quinta-feira e ao ponto facultativo na sexta-feira (03), haverá alteração no atendimento. O Hemocentro estará fechado na quinta e retornará na segunda-feira (6/11) às 8 h.

Doação

Atualmente, o Hemorgs distribui sangue e derivados para cerca de 40 hospitais. É necessário que sejam doadas cerca de 100 bolsas de sangue todos os dias para suprir a demanda. Uma doação de sangue é capaz de salvar até quatro vidas.

A doação de sangue e seu processamento são fundamentais para garantir a disponibilização de componentes sanguíneos para os pacientes que necessitam de transfusão, como vítimas de acidentes, que necessitam de cirurgias ou que estejam passando por outras situações clínicas.

Se cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano, não seriam necessárias campanhas emergenciais de coleta para reposição de estoques. O sangue não tem substituto e, por isso, a doação voluntária é fundamental.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 kg, após desconto do peso das roupas;

Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

