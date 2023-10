Rio Grande do Sul Mais de 1 milhão de motoristas gaúchos devem viajar no último feriado prolongado do ano

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Índice equivale ao fluxo total esperado nas quatro rodovias administradas pela Concessionária no RS Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul Foto: Fabiano Panizzi/CCR ViaSul

Nesta terça-feira (31), a CCR ViaSul divulgou a previsão para o tráfego durante o último feriado prolongado do ano. De acordo com a Concessionária, entre os dias 1º e 6 de novembro (quinta à segunda) mais de 1 milhão de motoristas deverão utilizar alguma das quatro rodovias administradas pela empresa no Rio Grande do Sul (BR-101, 386, 448 e Freeway).

Diferentemente das últimas previsões, desta vez, o estudo da empresa revelou que o fluxo mais intenso no período será registrado na BR-386, onde são esperados mais de 236 mil veículos. Deste total, algo em torno de 156 mil motoristas seguirão rumo ao interior do estado, enquanto quase 80 mil terão a Capital gaúcha como destino.

Nos primeiros dias do feriado (entre 1º e 3, quarta a sexta), não devem ser registrados mais de 27 mil condutores seguindo para o interior. Porém, no sábado (04), esse índice supera os 31 mil, retornado par apouco mais de 20 mil nos demais dias.

Já em direção a Porto Alegre a média diária do fluxo fica em torno dos 13 mil veículos ao longo dos seis dias, com fluxo mais intenso previsto para o domingo (05), com, aproximadamente, 15,6 mil carros.

Ensaio para o verão

De acordo com a CCR ViaSul, o movimento esperado na Freeway deve ficar próximo aos 232 mil veículos, dos quais cerca de 115 mil irão ao litoral enquanto outros 116 mil rumam à capital.

No sentido litoral são esperados, em média, 26 mil condutores para a quarta e quinta (1º e 2), sendo estes os dias com maior movimento. Por outro lado, o pico de tráfego previsto para o retorno a Porto Alegre no domingo supera 41 mil motoristas.

Melhores horários

A orientação da Concessionária é de que os motoristas programem sua viagem de forma a evitar os picos de tráfego quando o fluxo é mais intenso.

Assim, os melhores horários estão concentrados antes das 15h de quarta (1º) e após as 13h de quinta (2). Para a volta, condutores devem evitar o horário após as 16h no domingo (05) e a manhã da segunda-feira (06), principalmente entre 7h e 10h.

Atenção às obras na Freeway

Devido às obras que acontecem na Freeway, entre os kms 74 e 88 da Freeway, a CCR ViaSul alerta sobre a necessidade de os motoristas programarem suas viagens, visto a implantação dos bloqueios de faixas nos oito pontos com intervenção na rodovia.

Nos trechos em questão, o limite de velocidade cai pela metade, 60 km/h, podendo diminuir ainda mais nos horários de pico, não ultrapassando os 20 km/h. Assim, o tempo de trajeto dos condutores pode aumentar em, até, 40 minutos. Dessa forma, a Concessionária alerta para a necessidade de os mesmos programarem suas viagens, reduzindo a possibilidade de imprevistos e atrasos.

De acordo com o gerente de Operações da CCR ViaSul, Paulo Linck, o fluxo no feriado tende a ficar anda mais carregado e, nesse período, é quando “os condutores devem redobrar a atenção e seguir a orientação da sinalização de obras, pois são os momentos de maior risco de ocorrência de colisões, principalmente as traseiras e de pequena monta, as quais acabam gerando ainda mais lentidão devido à eventuais bloqueios de mais uma das faixas para realização do atendimento”, pontua.

Obras não interferem em eventual liberação do acostamento

Importante ressaltar que as obras de melhoria nas pontes e viadutos da Freeway não interferem no caso de eventual liberação do acostamento, pois, quando autorizada, a operação é realizada entre os kms 0 e 75 da rodovia, e as obras acontecem logo após.

Porém, ainda assim, para que haja a liberação é preciso que os requisitos mínimos de segurança sejam atendidos. Em caso de condições climáticas adversas, como chuva ou neblina, o acostamento não é liberado.

A implantação é realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos da Concessionária, com orientações aos motoristas sobre como proceder.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. Trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro, gerando 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 880,41.

