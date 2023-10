Rio Grande do Sul Prorrogado prazo para inscrição de projetos no Programa Impulsiona RS

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

O objetivo é de incentivar, acompanhar e apoiar os municípios gaúchos no desenvolvimento de projetos de concessões de serviços públicos e de parcerias público-privadas Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O governo do Estado prorrogou o prazo para a inscrição de projetos no Programa Impulsiona RS até 6 de dezembro, conforme publicação do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (31).

O programa é conduzido pela Separ (Secretaria de Parcerias e Concessões) e tem o objetivo de incentivar, acompanhar e apoiar os municípios gaúchos no desenvolvimento de projetos de concessões de serviços públicos e de parcerias público-privadas.

As prefeituras interessadas em elaborar projetos podem cadastrar suas iniciativas diretamente no site da Separ, onde estão disponíveis as informações e o edital. Podem ser enviadas propostas para estruturação nas áreas de educação, saúde, iluminação pública, usina solar fotovoltaica, resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento e equipamentos turísticos ou culturais.

Com foco em disseminar a proposta e auxiliar a estruturação das propostas, a Separ conta com um cronograma de capacitações regionais. Já foram realizados workshops em Xangri-Lá e Gravataí, contemplando as regiões do Litoral e Metropolitana. Outros eventos estão programados para ocorrer nas próximas semanas, a fim de atender todas as regiões do Estado.

