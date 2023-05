Porto Alegre Hemocentro faz pedido por doação de sangue em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre Foto: EBC O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon, em Porto Alegre. (Foto: EBC) Foto: EBC

Devido à baixa nos estoques, o Hemorgs (Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul) solicita doações de sangue de todos os tipos, preferencialmente dos tipos O positivo ou negativo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre.

A pessoa interessada pode agendar a doação pelo site da Secretaria Estadual da Saúde, pelo endereço saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue ou pelo WhatsApp 51 98405-4260.

O doador que não for da Capital, pode doar no hemocentro mais próximo da sua casa. O Hemorgs abastece cerca de 40 hospitais de Porto Alegre e outras cidades. Para suprir a demanda, há a necessidade de aproximadamente 100 bolsas de sangue todos os dias.

REQUISITOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Estar em boas condições de saúde;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal;

Pesar no mínimo 50 Kg com desconto de vestimentas;

Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

